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هل تختلط لديك "جائزة الفيفا" و"الكرة الذهبية"؟ إليك الفارق

26
NOVEMBER
2021
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مع اقتراب نهاية كل عام، يشهد الشارع الكروي ارتفاعا في وتيرة الحديث عن جائزة أفضل لاعب في العالم، سواء تلك التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أو التي تعلنها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية العريقة وتحمل اسم "الكرة الذهبية" أو "بالون دور".
ومع أن صاحب الجائزتين عادة ما يكون لاعبا واحدا، فإن هناك اختلافات بين جائزة الفيفا والكرة الذهبية، بشكل يربك متابعي كرة القدم أحيانا.
 
وكانت جائزتا الفيفا والمجلة قد دمجتا بين عامي 2010 و2015، قبل أن يعود كل طرف إلى منح جائزته الخاصة بدءا من عام 2016.
 
وتقدم "سكاي نيوز عربية" دليلا لمعرفة الفروق الأساسية بين الجائزتين، لفض الاشتباك لدى متابعي اللعبة الشعبية الأولى في العالم.
جائزة الفيفا
 
تبدأ جائزة الفيفا من لجنة تضم عددا من اللاعبين السابقين من كل قارات العالم، يختارون أفضل 11 لاعبا في الموسم الكروي بعد انتهائه.
 
بعد إعلان الأسماء الـ11، تبدأ مرحلة التصويت التي يشارك فيها الجماهير (عبر استفتاء إلكتروني) وصحفيون من عدة دول، ومدربو وقادة منتخبات كرة القدم حول العالم، لاختيار قائمة قصيرة مكونة من 3 لاعبين (يكون الأفضل بينهم محسوما بالأصوات) بعد تقييم الأداء مع الأندية والمنتخبات.
 
وتوزع نسب التصويت بالتساوي بين الجمهور والصحفيين والمدربين واللاعبين (25 بالمئة لكل فئة).
 
واللاعبون المرشحون لجائزة الفيفا هذا العام هم: الفرنسي كريم بنزيمة، والبلجيكي كيفن دي بروين، والنرويجي إيرلنغ هالاند، والإيطالي جورجينيو، والبرازيلي نيمار، والفرنسي نغولو كانتي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والفرنسي كيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والمصري محمد صلاح.
 
وستقدم الجائزة لأفضل لاعب في حفل بمدينة زيورخ السويسرية، بتاريخ 17 يناير 2022، كعادتها في الإعلان عنها مطلع العام.
 
الكرة الذهبية (بالون دور)
 
تأسست الجائزة الأقدم والأعرق عام 1965 على يد مجلة "فرانس فوتبول" المتخصصة في شؤون كرة القدم.
 
الفارق الأساسي بين جائزتي الفيفا والمجلة حاليا، هي الفترة الزمنية التي تتم على أساسها المقارنة بين اللاعبين، حيث يعتمد الفيفا الموسم الكروي أما "الكرة الذهبية" فتقيم اللاعبين عبر العام الميلادي.
 
وتحسم جائزة الكرة الذهبية بتصويت مباشر لـ173 صحفيا تختارهم المجلة من أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين، علما أن قائمة المصوتين تكون سرية.
 
وتصدر الجائزة قائمة قصيرة للمرشحين الـ30 للجائزة، على أن تعلن الفائز يوم الجائزة.
 
ويختار كل صحفي أفضل 3 لاعبين من وجهة نظره، ليحصل الأول على 5 نقاط والثاني على 3 نقاط والثالث على نقطة وحيدة، بحيث يتوج اللاعب الحائز على أكبر عدد من النقاط باللقب.
 
وتسلم الجائزة في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 29 نوفمبر الجاري.
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