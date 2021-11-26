بيليه في ذكرى رحيل مارادونا: "صديقان للأبد"

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في الذكرى الأولى لوفاة نجم كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، نشر الأسطورة البرازيلية بيليه، صورة للاعبين وهما يتعانقان.

ونشر بيليه في حسابه على إنستغرام الصورة إلى جانب تعليق قال فيه: "عام من دون دييغو. صديقان إلى الأبد"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وغالبا ما يدخل بيليه ومارادونا اللذان لم يتواجها أبدا على أرض الملعب، في جدال على لقب أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ.

لكن بيليه وضع هذا الأمر خلفه منذ وفاة مارادونا، وركز بدلا من ذلك على الصداقة التي جمعتهما.

وكتب في يوم رحيله العام الفائت: "خسر العالم أسطورة...يوما ما، سنلعب كرة القدم معا في السماء".

جدير بالذكر أنه تم اختيار بيليه ومارادونا بشكل مشترك كأفضل لاعبين في القرن العشرين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في عام 2000، إذ اختير البرازيلي من قبل لجنة من الخبراء، أما الأرجنتيني في تصويت شعبي من قبل المشجعين.