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هدف غيسوس يُسقط سان جيرمان ويضمن صدارة مان سيتي

25
NOVEMBER
2021
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سجل غابرييل غيسوس هدف الفوز في الدقيقة 76، ليتغلب مانشستر سيتي 2-1 على باريس سان جيرمان باستاد الاتحاد، الأربعاء، ويضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في صدارة المجموعة الأولى.
 
وتأهل باريس سان جيرمان أيضا إلى دور الستة عشر بعد فوز رازنبال شبورت لايبزيغ على كلوب بروج.
 
ووضع كيليان مبابي الفريق الباريسي في المقدمة في الدقيقة 50، حيث هز الشباك بعد أن اصطدمت تمريرة ليونيل ميسي العرضية بالمدافع كايل ووكر وحولت طريقها نحو المهاجم الفرنسي.
 
وعادل سيتي النتيجة عندما لمس رحيم سترلينغ الكرة وأسكنها الشباك عند القائم البعيد بعد تمريرة جميلة من رودري إلى ووكر الذي أرسل تمريرته العرضية المنخفضة المميزة.
 
وصنع رياض محرز هدف الفوز، حيث مرر الكرة من فوق الدفاع إلى برناردو سيلفا عند القائم البعيد ولمس لاعب الوسط البرتغالي الكرة برشاقة إلى غيسوس ليسجل بسهولة.
 
وقبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات، يتصدر سيتي المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، بينما يملك باريس سان جيرمان ثماني نقاط. وسيتنافس لايبزيغ وبروج، ولكل منهما أربع نقاط، على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
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