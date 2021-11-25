البطولة العربية للدراجات الهوائية: ميدالية فضية للبنانية مروى الحاج

A + A -

أحرزت اللبنانية مروى الحاج ميدالية فضية في البطولة العربية للدراجات الهوائية التي تقام في مصر .ونجحت الحاج في احتلال المركز الثاني في سباق الماونتن بايك(الدراجة الجبلية) خلف المغربية رجاء شاكر بينما احتلّت المصرية دعاء حمدي المركز الثالث.

وسبق للحاج ان احرزت ميدالية برونزية في بطولة العرب التي أقيمت في العام 2018.

وفي هذا السياق،سيشارك الدراجان اللبنانيان رفيق عيد وانطوان قربان الجمعة في سباق الـ"داون هيل".

يشار الى أن البعثة اللبنانية تشارك في الاستحقاق العربي برئاسة نائب رئيس الاتحاد قيصر سلوّم الذي شارك في الجمعية العمومية للاتحاد العربي للدراجات بينما عُيّن رئيس الاتحاد اللبناني فاتشيه زادوريان حكماً عاماً في البطولة لفئة ال"ماونتن بايك",