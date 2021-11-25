كأس الاستقلال للكونغ فو بأسلوب المصارعة الصينية: الجيش اللبناني في المركزالاول وأمن الدولة وصيفه

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نظّم الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو كأس الاستقلال يالمصارعة الصينية (توي شو) على ملاعب نادي معهد الرسل - جونيه بمشاركة 40 لاعب مثلوا النوادي التالية:

أمن الدولة - الجيش اللبناني – الرسل جونية - انترناشيونال ماريتيم أكاديمي LWACO الكسليك- الشبيبة الشياح – اللويزة ذوق مصبح – عاريا .

وحل فريق الفنون القتالية في لجيش اللبناني في المركز الاول ب74 نقطة وفريق أمن الدولة في المركز الثاني ب28 نقطة ونادي الواكو في المركز الثالث ب 15 نقطة.

افتتحت البطولة بالنشيد الوطني اللبناني بعدها كلمة رئيس الاتحاد الدكنور جورج نصيرموجها" الشكر الى رئيس معهد الرسل – جونيه الاب معين سابا والى المسؤول الرياضي شربل شمالي على استضافة بطولة الاستقلال وتمنى أن ينعم وطننا الحبيب بالسلام وان ينهض من هذه المحنة التي نمر بها وذلك بفضل جهود المؤسسات العسكرية وهي العامود الفقري للوطن".

بعدها قدّم الغراند ماستر ميشال حاوي شرحاً مفصلاً حول القوانين والأنظمة الدولية للأساليب المستحدثة وقاد المباريات بالتعاون مع الحكم الدولي ورئيس فريق الفنون القتالية في أمن الدولة فيكتور حداد والحكم الوطني جورج شدراوي.

و تلقى فريق الفنون القتالية في الجيش اللبناني ومدربهم كمال الخطيب تهنئة رئيس الاتحاد الدكتور جورج نصير ونائبه نعوم سعاده والامين العام بسام نهرا والغراند ماستر ميشال حاوي باحرازه المركز الاول.

واتت النتائج كالتالي:

*رجال

60كلغ 1- حمزة العشي -الجيش اللبناني

2- عبد اللطيف أمين -الجيش اللبناني

3- اوليفر بابا -سيدة اللويزة

65كلغ1- روني زكريا - أمن الدولة

2- جهاد عثمان -الجيش اللبناني

3- مارتن عقيقي - لواكو

75كلغ 1- عباس احمد - الجيش اللبناني

2- خضر خضر - الجيش اللبناني

3- شربل الشامي - أمن الدولة

80كلغ 1- علي احمد - الجيش اللبناني

2- وائل زيتون- الجيش اللبناني

3- بشير يمين - الشبيبة

90كلغ 1- محمد مشيك - الجيش اللبناني

2- عبدالله بريدي - الجيش اللبناني

3- غسان هوا - امن الدولة

95كلغ 1- وائل حمود - الجيش اللبناني

2- اسعد موصلي - لواكو

3- شادي حرب - امن الدولة

00 كلغ1- حسن حامية -الجيش اللبناني

2- سيرج عيسى - أمن دولة

3- محمد ماجد - الشبيبة

*سيدات

60كلغ 1- جيسيكا حرب - الجيش اللبناني

2- ماريا عقيقي - لواكو

65كلغ 1- جوانا هاشم - امن الدولة

2- دينا موصللي - لواكو

وفي ما الترتيب العام للأندية:

1- الجيش اللبناني: 74 نقطة

2- امن الدولة : 28 نقطة

3- لواكو : 15 نقطة

يشار الى ان العميد المتقاعد فؤاد خوري يرأس لجنة "توي شو" في الاتحاد اللبناني للكونغ فو .