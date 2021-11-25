living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كأس الاستقلال للكونغ فو بأسلوب المصارعة الصينية: الجيش اللبناني في المركزالاول وأمن الدولة وصيفه

25
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نظّم الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو كأس الاستقلال يالمصارعة الصينية (توي شو) على ملاعب نادي معهد الرسل - جونيه بمشاركة 40 لاعب مثلوا النوادي التالية:
 
أمن الدولة -  الجيش اللبناني – الرسل جونية - انترناشيونال ماريتيم أكاديمي LWACO الكسليك- الشبيبة الشياح – اللويزة ذوق مصبح – عاريا .
 
وحل فريق الفنون القتالية في لجيش اللبناني في المركز الاول ب74 نقطة وفريق أمن الدولة في المركز الثاني ب28 نقطة ونادي الواكو في المركز الثالث ب 15 نقطة.
 
افتتحت البطولة بالنشيد الوطني اللبناني بعدها كلمة رئيس الاتحاد الدكنور جورج نصيرموجها" الشكر الى رئيس معهد الرسل – جونيه الاب معين سابا والى المسؤول الرياضي شربل شمالي على استضافة بطولة الاستقلال وتمنى أن  ينعم وطننا الحبيب بالسلام وان ينهض من هذه المحنة التي نمر بها وذلك بفضل جهود المؤسسات العسكرية وهي العامود الفقري للوطن".
 
بعدها قدّم الغراند ماستر ميشال حاوي شرحاً مفصلاً  حول  القوانين والأنظمة الدولية للأساليب  المستحدثة وقاد  المباريات بالتعاون مع  الحكم الدولي ورئيس فريق الفنون القتالية في أمن  الدولة فيكتور حداد والحكم الوطني جورج شدراوي.
 
و تلقى فريق الفنون القتالية في الجيش اللبناني ومدربهم  كمال الخطيب تهنئة رئيس الاتحاد الدكتور جورج نصير ونائبه نعوم سعاده والامين العام بسام نهرا والغراند ماستر ميشال حاوي باحرازه  المركز الاول. 
 
واتت النتائج كالتالي:
*رجال 
60كلغ 1- حمزة العشي -الجيش اللبناني
2- عبد اللطيف أمين  -الجيش اللبناني
3- اوليفر بابا  -سيدة اللويزة 
65كلغ1- روني زكريا - أمن الدولة
2- جهاد عثمان   -الجيش اللبناني
3- مارتن عقيقي - لواكو  
75كلغ 1- عباس احمد - الجيش اللبناني
2- خضر خضر - الجيش اللبناني
3- شربل الشامي - أمن الدولة 
80كلغ 1- علي احمد  - الجيش اللبناني
2- وائل زيتون-  الجيش اللبناني
3- بشير يمين  - الشبيبة
90كلغ 1- محمد مشيك - الجيش اللبناني
2- عبدالله بريدي - الجيش اللبناني
3- غسان هوا -  امن الدولة 
95كلغ 1- وائل حمود - الجيش اللبناني
2- اسعد موصلي - لواكو
3-  شادي حرب - امن الدولة 
00 كلغ1-  حسن حامية  -الجيش اللبناني
2- سيرج عيسى - أمن دولة
3- محمد ماجد -  الشبيبة  
 
*سيدات 
60كلغ 1- جيسيكا حرب - الجيش اللبناني
2- ماريا عقيقي -  لواكو  
65كلغ 1- جوانا هاشم - امن الدولة
2- دينا موصللي - لواكو 
وفي ما الترتيب العام للأندية:
1-   الجيش اللبناني: 74 نقطة 
2- امن الدولة : 28 نقطة 
3- لواكو : 15 نقطة
يشار الى ان العميد المتقاعد فؤاد خوري يرأس لجنة "توي شو" في الاتحاد اللبناني للكونغ فو .
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout