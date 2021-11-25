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مانشستر يونايتد يغازل مدربا "مرتبطا".. وزيدان "مفتاح الصفقة"

25
NOVEMBER
2021
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منذ إقالة المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير من تدريب مانشستر يونايتد، تتزايد التنبؤات حول هوية المدرب المقبل للفريق الإنجليزي الجريح، وبشكل غير مباشر يبدو أن الفرنسي زين الدين زيدان قد يكون مفتاح المرحلة المقبلة.
 
وكشف موقع "إي أس بي أن" أن الخيار التدريبي المفضل لـ"الشياطين الحُمر" هو الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو، المدير الفني الحالي لباريس سان جرمان الفرنسي.
 
وقال الموقع إن بوتشيتينو نفسه يتوق لفرصة تدريب مانشستر يونايتد إذا عرض عليه ذلك، خاصة مع عدم تحقيقه المأمول في قيادة باريس سان جرمان المدجج بالنجوم.
 
وفي حال التوقيع مع بوتشيتينو، فإن إدارة "الشياطين الحمر" ستضطر للانتظار حتى الصيف المقبل، لأنه من غير المتوقع أن يترك النادي الباريسي مدربه يرحل قبل نهاية الموسم الجاري.
 
وعانى بوتشيتينو كثيرا منذ توليه تدريب باريس سان جرمان منتصف الموسم الماضي، خاصة بالتعامل مع نجوم الفريق الكبار أمثال نيمار وكيليان مبابي وليونيل ميسي.
 
لكن نجاحه كان واضحا مع توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي الممتاز، وقاده للمنافسة على الدوري عدة مرات، كما وصل بالفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا في 2019.
 
زيدان المفتاح
 
لكن قد يكون مدرب ريال مدريد الإسباني السابق زين الدين زيدان مفتاح الصفقة، وفقا لمصادر أوروبية كثيرة.
 
وأشارت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إلى أن باريس سان جرمان بدأ بالتواصل مع زيدان لتولي مهمة تدريب الفريق، بسبب عدم اقتناعهم ببوتشيتينو.
 
وتحلم إدارة النادي الباريسي بجلب زيدان، المدرب الأكثر تتويجا بدوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، وهي البطولة التي يسعى سان جرمان جاهدا لتحقيقها لا سيما بعد التعاقد مع ميسي الصيف الماضي.
 
وفي حال وافق زيدان على مهمة تدريب باريس سان جرمان، سيفتح ذلك باب الرحيل أمام بوتشيتينو ليقود مانشستر يونايتد، وهو الحل الذي يرضي جميع الأطراف.
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