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سؤال وجواب.. هذا مصير بنزيمة بعد الحكم بحبسه

25
NOVEMBER
2021
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بعد أن أصدرت محكمة فرنسية حكما بالسجن لعام واحد مع وقف التنفيذ بحق مهاجم منتخب "الديوك" وريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة، في قضية "الشريط الجنسي"، كثرت الأسئلة حول كيفية تطبيق هذه العقوبة.
 
وأدين هداف ريال مدريد، الأربعاء، بالتواطؤ في محاولة ابتزاز زميله السابق في المنتخب ماتيو فالبوينا بشريط جنسي، وحكم عليه بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ، وغرامة بقيمة 75 ألف يورو.
 
- هل سيدخل السجن؟
 
وفقا لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسباني، فإن الحكم الجديد لن يدخل بنزيمة السجن حاليا، لكنه سيعرضه للحبس في حال ارتكب جريمة جديدة.
 
وفي فرنسا، لا يُسجن أي فرد إذا كانت مدة عقوبته أقل من عامين، طالما أنه لا يرتكب جريمة أخرى.
 
- هل يستطيع بنزيمة الاستئناف؟
 
نعم، يستطيع بنزيمة الاستئناف وفقا لمحاميه، الذي أعلن في قاعة المحكمة أنه سيفعل ذلك، حيث يتطلع لتوضيح نقطة أن اللاعب لم يكن على علم بما كان يجري مع فالبوينا.
 
يمكن للاتحاد الفرنسي لكرة القدم اتخاذ قرار إبعاده، فهو اتخذ هذا القرار من قبل لنفس السبب.
 
لكن قرار مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب باستدعاء بنزيمة قبل بطولة أوروبا 2020، وتألقه منذ ذلك الحين، يشير إلى أن فرنسا لن تقدم على حرمانه مجددا، فقد تمت عقوبته لمدة طويلة.
 
وقال نويل لو غريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: "بالنسبة لي، [المحاكمة] لا تغير شيئا. إنه مؤهل للاختيار".
 
- هل تؤثر على حظوظه في قنص الكرة الذهبية؟
 
لن يؤثر الحكم والعقوبة على حظوظ بنزيمة في تحقيق جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سنة 2021، لأن التصويت على الجائزة أغلق قبل أسبوعين.
 
يذكر أن بنزيمة يعتبر من أبرز المرشحين لتحقيق الجائزة، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.
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