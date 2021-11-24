living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دورة نادي التعاضد بالتنس اللقب لمحمد عطايا

24
NOVEMBER
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أحرز محمد عطايا لقب دورة نادي التعاضد لفئة القدامى بالتنس التي نظمها على ملعبه تحت اشراف الاتحاد اللبناني للعبة بعد فوزه في المباراة النهائية على ميشال الوزير(6-2)(6-1) بقيادة الحكم طانيوس كنعان(حامل الشارة البيضاء).
 
وحضر رئيس اتحاد اللعبة أوليفر فيصل والأمين العام ريمون كتورة ورئيس النادي المنظّم    جورج مرشد مجدلاني والأمين العام اميل حتي وامين الصندوق ميشال معوّض والمحاسب طوني درزي والمهندس فيليب اميل حتّي وعدد من اعضاء الادارية وهواة اللعبة.
 
وبعد انتهاء المباراة النهائية،القى مجدلاني كلمة رحّب فيها بفيصل وكتّورة باسم عائلة النادي منوهاّ بالدور الكبير الذي يلعبه اتحاد التنس في تطوير اللعبة وصقل المواهب الواعدة.بدوره،نوّه فيصل بنادي التعاضد العريق ودوره الفاعل ضمن  عائلة التنس في لبنان.
 
وبعد عملية التتويج قطع قالب حلوى بالمناسبة.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout