دورة نادي التعاضد بالتنس اللقب لمحمد عطايا

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أحرز محمد عطايا لقب دورة نادي التعاضد لفئة القدامى بالتنس التي نظمها على ملعبه تحت اشراف الاتحاد اللبناني للعبة بعد فوزه في المباراة النهائية على ميشال الوزير(6-2)(6-1) بقيادة الحكم طانيوس كنعان(حامل الشارة البيضاء).

وحضر رئيس اتحاد اللعبة أوليفر فيصل والأمين العام ريمون كتورة ورئيس النادي المنظّم جورج مرشد مجدلاني والأمين العام اميل حتي وامين الصندوق ميشال معوّض والمحاسب طوني درزي والمهندس فيليب اميل حتّي وعدد من اعضاء الادارية وهواة اللعبة.

وبعد انتهاء المباراة النهائية،القى مجدلاني كلمة رحّب فيها بفيصل وكتّورة باسم عائلة النادي منوهاّ بالدور الكبير الذي يلعبه اتحاد التنس في تطوير اللعبة وصقل المواهب الواعدة.بدوره،نوّه فيصل بنادي التعاضد العريق ودوره الفاعل ضمن عائلة التنس في لبنان.

وبعد عملية التتويج قطع قالب حلوى بالمناسبة.