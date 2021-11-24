برعاية قائد الجيش العماد جوزيف عون سباق ترياتلون للمسافات الطويلة الأحد

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برعاية قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون وبالتعاون مع بلدية الناقورة، ينظم نادي الايليت يوم الاحد المقبل الواقع فيه 28 تشرين الثاني الجاري وتحت إشراف الإتحاد اللبناني للترياتلون، سباق "ترياتلون" في المسافات الطويلة المعتمدة عالميًا وهي سباحة ١،٩كلم ، دراجة هوائية ٩٠كلم ،ركض نصف ماراتون(21.100 كلم) على الطريق الساحلي لمدينة الناقورة الجنوبية ( قضاء صور) بمشاركة اكثر من 130 متبار ومتبارية من ضمنهم 40 متبار من عناصر الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان.

يذكر انه لأول مرة في لبنان يقام هكذا حدث على أمل اعتماده ضمن الروزنامة السنوية للاتحاد اللبناني للترياتلون.