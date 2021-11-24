بغياب سولشاير.. رونالدو ينقذ مانشستر يونايتد مرة أخرى

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مرة جديدة، أنقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد، وقاده لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي مباراة بدت وكأنها تتجه للتعادل السلبي، بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وفياريال الإسباني، ضمن منافسات المجموعة السادسة، استغل رونالدو خطأ فادحا من دفاع الفريق الإسباني ليسجل هدفا قاتلا بطريقة فنية من فوق الحارس، في الدقيقة 78.

وعاد رونالدو ليبدأ هجمة منظمة انتهت بهدف ثان، سجله الإنجليزي جايدن سانشو في الدقيقة الأخيرة.

وبذلك قاد رونالدو "الشياطين الحمر" إلى دور الـ16 من دوري الأبطال، بشكل رسمي، قبل خوض المواجهة الأخيرة في المجموعة أمام يانغ بويز السويسري.

وسجل رونالدو هدفه السادس في 5 مباريات بدوري الأبطال، وكان السبب الرئيسي في الانتصار على فياريال في الذهاب، وخطف 4 نقاط من أتالانتا الإيطالي.

وخاض مانشستر يونايتد مباراته الأولى بعد إقالة مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير، حيث تولى اللاعب السابق مايكل كاريك تدريب الفريق بشكل مؤقت.