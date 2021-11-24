تشلسي يمزق شباك يوفنتوس برباعية في دوري الأبطال

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سجل الثلاثي الصاعد من صفوف الناشئين، تريفو تشالوبا وريس جيمس وكالوم هودسون-أودوي، وجاء الهدف الرابع من تيمو فيرنر، ليفوز تشلسي 4-صفر على يوفنتوس، ويتصدر المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويضمن التأهل للأدوار الإقصائية، الثلاثاء.

وهز المدافع تشالوبا (22 عاما) شباك الحارس فويتشيخ شتينسني، بتسديدة هائلة من مدى قريب، بعد لمسة من أنطونيو روديجر وعقب ركلة ركنية نفذها حكيم زياش.

ورفض حكم الفيديو المساعد مطالبات بوجود لمسة يد ضد روديجر.

وأظهر جيمس (21 عاما) مهارة عالية في تسديد كرة قوية من زاوية ضيقة ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وقبل مرور أقل من ثلاث دقائق، سجل هودسون-أودوي (21 عاما) هدفا من مدى قريب، بعد تمريرة من لاعب آخر من أكاديمية النادي روبن لوفتوس-تشيك.

ونجح البديل فيرنر في اختتام الأهداف قبل صفارة النهاية بعد تمريرة عرضية أخرى من زياش.

وأجبر تشلسي بطل أوروبا، الذي خسر 1-صفر في تورينو في سبتمبر، منافسه الإيطالي على الظهور بشكل متواضع، وسدد الفريق الإنجليزي 20 كرة مقابل أربع كرات فقط لمنافسه، وحصل على 12 ركلة ركنية مقابل ثلاث ركلات ركنية للفريق الزائر.

وضمن يوفنتوس في وقت سابق التأهل للأدوار الإقصائية، لكن الخسارة جعلته يتراجع للمركز الثاني برصيد 12 نقطة، وهو نفس رصيد تشلسي، قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.