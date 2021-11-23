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دوري أبطال أوروبا.. رونالدو وسانشو يقودان "يونايتد" إلى دور الـ 16

23
NOVEMBER
2021
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تأهل مانشستر يونايتد الإن;ليزي لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه فياريال الإسباني 2 - 0، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة السادسة بالمسابقة.

وتفوق مانشستر يونايتد على مضيفه الإسباني ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، وقد ضمن تأهله للدور المقبل مع تفوقه في المواجهات المباشرة ضد فياريال ذهابا وإيابا.

وتجمد رصيد فياريال عند سبع نقاط في المركز الثاني، في انتظار المباراة الأخرى في الجولة ذاتها والتي تجمع ما بين فريقي يانغ بويز السويسري (المركز الرابع والأخير برصيد ثلاث نقاط) وضيفه أتالانتا (المركز الثالث برصيد خمس نقاط).

وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 78 قبل أن يضيف جادون سانشو الهدف الثاني في الدقيقة 90.

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