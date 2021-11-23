جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

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تقام اليوم الثلاثاء، ثماني مباريات في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفيما يلي جدول مواعيد المباريات بتوقيت السعودية:
المجموعة الخامسة
دينامو كييف بايرن ميونخ - الساعة 20:45
برشلونة بنفيكا - الساعة 23:00
المجموعة السادسة
فياريال مانشستر يونايتد - الساعة 20:45
يونغ بويز أتالانتا - الساعة 23:00
المجموعة السابعة
ليل سالزبورغ - الساعة 23:00
إشبيلية - فولفسبورغ - الساعة 23:00
المجموعة الثامنة
مالمو زينيت - الساعة 23:00
تشيلسي يوفنتوس - الساعة 23:00