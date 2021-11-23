جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

A + A -

تقام اليوم الثلاثاء، ثماني مباريات في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفيما يلي جدول مواعيد المباريات بتوقيت السعودية:

المجموعة الخامسة

دينامو كييف بايرن ميونخ - الساعة 20:45

برشلونة بنفيكا - الساعة 23:00

المجموعة السادسة

فياريال مانشستر يونايتد - الساعة 20:45

يونغ بويز أتالانتا - الساعة 23:00

المجموعة السابعة

ليل سالزبورغ - الساعة 23:00

إشبيلية - فولفسبورغ - الساعة 23:00

المجموعة الثامنة

مالمو زينيت - الساعة 23:00

تشيلسي يوفنتوس - الساعة 23:00