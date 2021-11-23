living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التصفيات الآسيوية لكأس العالم في كرة السلة: لبنان يواجه اندونيسيا الجمعة والاثنين في ذوق مكايل

23
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عملية شراء بطاقات الدخول تتواصل

يبدأ منتخب لبنان للرجال بكرة السلة "مشواره" في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم  2023 وعينه مصوبة للمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 2002 في الولايات المتحدة الأميركية و2006 في اليابان و2010 في تركيا.
 
وسيستهل  منتخب الأرز مبارياته في "النافذة الأولى"(مؤلفة من مباراتين) بمواجهة منتخب أندونيسيا ذهاباً واياباً  على ملعب مجمّع نهاد نوفل بذوق مكايل .فالمباراة الأولى ستقام عند التاسعة من مساء الجمعة المقبل الواقع فيه  26 تشرين الثاني الجاري على ان تجري المباراة الثانية عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الاثنين المقبل في 29 الجاري.
 
4 مجموعات
وأوقعت القرعة لبنان ضمن المجموعة الآسيوية الثالثة الى جانب أندونيسيا والسعودية والأردن.
تشارك في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم  16 دولة قُسّمت الى اربع مجموعات كالآتي:
-المجموعة الأولى:نيوزيلندا،كوريا الجنوبية،الفيليبين والهند.
-المجموعة الثانية:أوستراليا،الصين، اليابان وتايبه الصينية.
-المجموعة الثالثة:الأردن،لبنان،أندونيسيا والسعودية.
-المجموعة الرابعة:ايران،كازاخستان،سوريا والبحرين.
وسيشارك في نهائيات كأس العالم ،التي ستقام في 3 دول بالعام 2023 لأول مرة في تاريخ المسابقة وهي الفيليبين واليابان واندونيسيا(بين 25 آب و10 ايلول 2023)،  32 منتخباً منها سبعة من القارة الأسيوية.وستتأهل الفيليبين واليابان الى النهائيات مباشرة وتلحق بهما أندونيسيا في حال تأهلت الى الدور ربع نهائي  من بطولة الأمم الآسيوية التي ستستضيفها  الصيف المقبل. 
6 نوافذ
يشار الى ان التصفيات الآسيوية مؤلفة من "ست نوافذ": 3 نوافذ في الدور الأول(16 دولة)  ستقام في  تشرين الثاني 2021 وشباط 2022  وحزيران 2022 و3 نوافذ في الدور الثاني(12 دولة)  في آب وتشرين الثاني وشباط 2023  على ان تجري عملية سحب  قرعة نهائيات كأس العالم في أوائل آذار من العام 2023.
ففي الدور الأول تتأهل المنتخبات التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة الى الدور الثاني (12 دولة).
وفي قراءة للمجموعة الثالثة فالأردن مصنّف 39 دولياً و9 آسيوياً ولبنان مصنف 56 عالمياً و9 آسيوياً واندونيسيا 85 عالمياً و18 آسيوياُ والسعودية 87 عالمياً و19 قارياً.
وسبق للبنان،كما ذكرنا،  ان شارك في نهائيات بطولة العالم 3 مرات متتالية (أعوام 2002 و2006 و2010) بينما شارك الأردن مرتين(2010 و2019) واندونيسيا مرة واحدة بينما لم تشارك السعودية في نهائيات كأس العالم.
وآخر استحقاق خارجي لمنتخب لبنان تمثلّ بمشاركته في تصفيات كأس الأمم الآسيوية وحقق العلامة الكاملة(12 نقطة) بفوزه في جميع مبارياته الست التي خاضها ضمن المجموعة الرابعة على البحرين والهند والعراق مرتين ذهاباً واياباً وتأهل بجدارة الى نهائيات كأس آسيا .
البرنامج
وفي ما يلي برنامج مباريات "النافذة الأولى" للمجموعة الثالثة:
*الجمعة 26 تشرين الثاني:
-الساعة 9 مساء بتوقيت بيروت :لبنان –اندونيسيا(مجمّع نهاد نوفل)
-الأردن-السعودية في الأردن
*الاثنين 29 تشرين الثاني:
-الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت بيروت:أندونيسيا-لبنان(مجمّع نهاد نوفل).
-السعودية-الأردن في السعودية.
على صعيد التحضيرات، يواصل منتخب لبنان استعداداته  بقيادة المدرب الوطني جو مجاعص ومساعديه المدربين الوطنيين جاد الحاج وكاسبار اسحق على ملعب مجمّع نهاد نوفل وخاض مباراة ودية السبت الفائت ضد فريق انترانيك بيروت وفاز بها بنتيجة(115-71) .كما خاض المنتخب مباراة داخلية بين لاعبيه الأحد الفائت على ان تدخل البعثة الى أحد الفنادق في مدينة جونية الساحلية  لتستقر فيه ابتداء من الأربعاء 24 الجاري حتى خوض المباراة الثانية ضد اندونيسيا الاثنين المقبل.
بطاقات الدخول
هذا  وتتواصل عملية بيع التذاكر لمباراتي لبنان وأندونيسيا .
وتتم عملية شراء بطاقات الدخول  :
أ-اونلاين عبر الرابط التالي:
www.ticketingboxoffice.com
ب- أو عبر زيارة فروع "Virgin Megastore"
ويتراوح سعر البطاقة الواحدة بين 350 الف ليرة لبنانية(VIP) و150 الف ليرة لبنانية و90 الف ليرة لبنانية و25 الف ليرة لبنانية.
يشار الى أن اجراءات دخول الجمهور الى الملعب تتم كالآتي:
1-على كل شخص ابراز شهادة  رسمية تثبت انه تلقى لقاحين مضادين لجائحة "كورونا".
2-في حال عدم ابراز الشهادة سيخضع كل شخص الى فحص "رابيد تست"(فحص سريع) على نفقته(30 الف ليرة لبنانية) حرصاً على سلامة الحاضرين داخل الملعب.
3-ارتداء الكمامة الزامي على المدرجات 
4-الحفاظ على التباعد الاجتماعي  داخل الملعب.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout