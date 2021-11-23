التصفيات الآسيوية لكأس العالم في كرة السلة: لبنان يواجه اندونيسيا الجمعة والاثنين في ذوق مكايل

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عملية شراء بطاقات الدخول تتواصل





يبدأ منتخب لبنان للرجال بكرة السلة "مشواره" في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2023 وعينه مصوبة للمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 2002 في الولايات المتحدة الأميركية و2006 في اليابان و2010 في تركيا.

وسيستهل منتخب الأرز مبارياته في "النافذة الأولى"(مؤلفة من مباراتين) بمواجهة منتخب أندونيسيا ذهاباً واياباً على ملعب مجمّع نهاد نوفل بذوق مكايل .فالمباراة الأولى ستقام عند التاسعة من مساء الجمعة المقبل الواقع فيه 26 تشرين الثاني الجاري على ان تجري المباراة الثانية عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الاثنين المقبل في 29 الجاري.

4 مجموعات

وأوقعت القرعة لبنان ضمن المجموعة الآسيوية الثالثة الى جانب أندونيسيا والسعودية والأردن.

تشارك في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم 16 دولة قُسّمت الى اربع مجموعات كالآتي:

-المجموعة الأولى:نيوزيلندا،كوريا الجنوبية،الفيليبين والهند.

-المجموعة الثانية:أوستراليا،الصين، اليابان وتايبه الصينية.

-المجموعة الثالثة:الأردن،لبنان،أندونيسيا والسعودية.

-المجموعة الرابعة:ايران،كازاخستان،سوريا والبحرين.

وسيشارك في نهائيات كأس العالم ،التي ستقام في 3 دول بالعام 2023 لأول مرة في تاريخ المسابقة وهي الفيليبين واليابان واندونيسيا(بين 25 آب و10 ايلول 2023)، 32 منتخباً منها سبعة من القارة الأسيوية.وستتأهل الفيليبين واليابان الى النهائيات مباشرة وتلحق بهما أندونيسيا في حال تأهلت الى الدور ربع نهائي من بطولة الأمم الآسيوية التي ستستضيفها الصيف المقبل.

6 نوافذ

يشار الى ان التصفيات الآسيوية مؤلفة من "ست نوافذ": 3 نوافذ في الدور الأول(16 دولة) ستقام في تشرين الثاني 2021 وشباط 2022 وحزيران 2022 و3 نوافذ في الدور الثاني(12 دولة) في آب وتشرين الثاني وشباط 2023 على ان تجري عملية سحب قرعة نهائيات كأس العالم في أوائل آذار من العام 2023.

ففي الدور الأول تتأهل المنتخبات التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة الى الدور الثاني (12 دولة).

وفي قراءة للمجموعة الثالثة فالأردن مصنّف 39 دولياً و9 آسيوياً ولبنان مصنف 56 عالمياً و9 آسيوياً واندونيسيا 85 عالمياً و18 آسيوياُ والسعودية 87 عالمياً و19 قارياً.

وسبق للبنان،كما ذكرنا، ان شارك في نهائيات بطولة العالم 3 مرات متتالية (أعوام 2002 و2006 و2010) بينما شارك الأردن مرتين(2010 و2019) واندونيسيا مرة واحدة بينما لم تشارك السعودية في نهائيات كأس العالم.

وآخر استحقاق خارجي لمنتخب لبنان تمثلّ بمشاركته في تصفيات كأس الأمم الآسيوية وحقق العلامة الكاملة(12 نقطة) بفوزه في جميع مبارياته الست التي خاضها ضمن المجموعة الرابعة على البحرين والهند والعراق مرتين ذهاباً واياباً وتأهل بجدارة الى نهائيات كأس آسيا .

البرنامج

وفي ما يلي برنامج مباريات "النافذة الأولى" للمجموعة الثالثة:

*الجمعة 26 تشرين الثاني:

-الساعة 9 مساء بتوقيت بيروت :لبنان –اندونيسيا(مجمّع نهاد نوفل)

-الأردن-السعودية في الأردن

*الاثنين 29 تشرين الثاني:

-الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت بيروت:أندونيسيا-لبنان(مجمّع نهاد نوفل).

-السعودية-الأردن في السعودية.

على صعيد التحضيرات، يواصل منتخب لبنان استعداداته بقيادة المدرب الوطني جو مجاعص ومساعديه المدربين الوطنيين جاد الحاج وكاسبار اسحق على ملعب مجمّع نهاد نوفل وخاض مباراة ودية السبت الفائت ضد فريق انترانيك بيروت وفاز بها بنتيجة(115-71) .كما خاض المنتخب مباراة داخلية بين لاعبيه الأحد الفائت على ان تدخل البعثة الى أحد الفنادق في مدينة جونية الساحلية لتستقر فيه ابتداء من الأربعاء 24 الجاري حتى خوض المباراة الثانية ضد اندونيسيا الاثنين المقبل.

بطاقات الدخول

هذا وتتواصل عملية بيع التذاكر لمباراتي لبنان وأندونيسيا .

وتتم عملية شراء بطاقات الدخول :

أ-اونلاين عبر الرابط التالي:

www.ticketingboxoffice.com

ب- أو عبر زيارة فروع "Virgin Megastore"

ويتراوح سعر البطاقة الواحدة بين 350 الف ليرة لبنانية(VIP) و150 الف ليرة لبنانية و90 الف ليرة لبنانية و25 الف ليرة لبنانية.

يشار الى أن اجراءات دخول الجمهور الى الملعب تتم كالآتي:

1-على كل شخص ابراز شهادة رسمية تثبت انه تلقى لقاحين مضادين لجائحة "كورونا".

2-في حال عدم ابراز الشهادة سيخضع كل شخص الى فحص "رابيد تست"(فحص سريع) على نفقته(30 الف ليرة لبنانية) حرصاً على سلامة الحاضرين داخل الملعب.

3-ارتداء الكمامة الزامي على المدرجات

4-الحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل الملعب.