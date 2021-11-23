living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كأس لبنان في كرة الطاولة لقب الرجال لسعد الدين الهبش والسيدات لماريانا سهاكيان

23
NOVEMBER
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نظّم الإتحاد اللبناني لكرة الطاولة كأس لبنان لعام 2021 على طاولات نادي المون لاسال (عين سعاده) بمشاركة 189 لاعب و42 لاعبة بحضور رئيس الإتحاد جورج كوبلي وأعضاء الإتحاد وتحت إشراف اللّجنة الفنيّة برئاسة فادي القسيس والحكم العام ربيع الملّ. وقد احرز  اللّقب عند الرجال لاعب نادي الأنترانيك بيروت سعد الدين الهبش بعد فوزه في المباراة النهائيّة على لاعب نادي الفادي الأقدس هلال مختار (3-2) بعد مباراة مثيرة للغاية. وكان الهبش وصل الى الدور النهائي بعد تغلّبه في الدور نصف النهائي على حسن شبيب (الجنوب تول) (3-2) بينما تأهل هلال مختاربعد تغلّبه على أحمد مصطفى حرب (الجيش) (3-0). وقد حلَّ شبيب وحرب في المركز الثالث.
 
وعند السيّدات فازت باللّقب ماريانا سهاكيان (أنترانيك بيروت) بعد فوزها في المباراة النهائيّة على زميلتها في النادي تاليا عازار (3-0). وكانت سهاكيان تغلّبت على نويل كيشيشيان (هومنتمن بيروت) (3-0) في الدور نصف النهائي بينما تغلّبت تاليا عازار في الدور نصف النهائي على مريم الهبش (الأهلي صيدا) (3-2) بعدما كانت متأخّرة (0-2).واحتلّت كيشيشيان والهبش المركز الثالث.
 
وفي الختام وزّع رئيس وأعضاء الإتحاد الكؤوس والميداليات على الفائزين والفائزات.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout