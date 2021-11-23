كأس لبنان في كرة الطاولة لقب الرجال لسعد الدين الهبش والسيدات لماريانا سهاكيان

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نظّم الإتحاد اللبناني لكرة الطاولة كأس لبنان لعام 2021 على طاولات نادي المون لاسال (عين سعاده) بمشاركة 189 لاعب و42 لاعبة بحضور رئيس الإتحاد جورج كوبلي وأعضاء الإتحاد وتحت إشراف اللّجنة الفنيّة برئاسة فادي القسيس والحكم العام ربيع الملّ. وقد احرز اللّقب عند الرجال لاعب نادي الأنترانيك بيروت سعد الدين الهبش بعد فوزه في المباراة النهائيّة على لاعب نادي الفادي الأقدس هلال مختار (3-2) بعد مباراة مثيرة للغاية. وكان الهبش وصل الى الدور النهائي بعد تغلّبه في الدور نصف النهائي على حسن شبيب (الجنوب تول) (3-2) بينما تأهل هلال مختاربعد تغلّبه على أحمد مصطفى حرب (الجيش) (3-0). وقد حلَّ شبيب وحرب في المركز الثالث.

وعند السيّدات فازت باللّقب ماريانا سهاكيان (أنترانيك بيروت) بعد فوزها في المباراة النهائيّة على زميلتها في النادي تاليا عازار (3-0). وكانت سهاكيان تغلّبت على نويل كيشيشيان (هومنتمن بيروت) (3-0) في الدور نصف النهائي بينما تغلّبت تاليا عازار في الدور نصف النهائي على مريم الهبش (الأهلي صيدا) (3-2) بعدما كانت متأخّرة (0-2).واحتلّت كيشيشيان والهبش المركز الثالث.

وفي الختام وزّع رئيس وأعضاء الإتحاد الكؤوس والميداليات على الفائزين والفائزات.