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الأهلي يفوز في "وقته المفضل".. وتعثر جديد للزمالك

23
NOVEMBER
2021
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حافظ الأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري، بعدما اقتنص فوزا ثمينا في الوقت القاتل من مضيفه غزل المحلة 3-2، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من البطولة، الاثنين.
 
وفي المقابل، تعثر غريمه التقليدي الزمالك أمام ضيفه البنك الأهلي، وسقط في فخ التعادل 1-1.
 
وتقدم الأهلي عن طريق محمد مجدي "أفشة" (10)، وأضاف الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الثاني (49)، قبل أن يعادل المحلة النتيجة بهدفين عن طريق عبده يحيى (57) وأكرم توفيق مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه (90+4).
 
وخطف الأهلي الفوز في وقته المفضل، عن طريق ركلة حرة سددها علي معلول، غيرت اتجاها وسكنت شباك المحلة (90+8).
 
وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد المحلة عند 8 نقاط في المركز الرابع.
 
وفي المباراة الأخرى، تقدم البنك الأهلي عن طريق محمد هلال (16)، فيما أدرك الزمالك التعادل عن طريق أحمد سيد "زيزو" (71 من ركلة جزاء)، ليتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 5 أهداف.
 
ورفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، فيما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع.
 
كما فاز بيراميدز على ضيفه إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة، سجلها علي جبر (36)، وعبد الله السعيد (47)، وإبراهيم عادل (73).
 
وبهذا الفوز، رفع بيراميدز رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، فيما تلقى إيسترن كومباني الخسارة الخامسة تواليا، ليتذيل جدول الترتيب في المركز الثامن عشر بلا نقاط.
 
وحقق المصري انتصاره الأول هذا الموسم بعد 4 تعادلات، بفوزه على مضيفه الجونة بثلاثية نظيفة، سجلها حسن علي (55 من ركلة جزاء)، وعمرو مرعي (72)، والبديل أحمد حمودي (88).
 
وارتقى المصري إلى المركز الثامن بـ7 نقاط، فيما بقي الجونة في المركز الخامس عشر وله 4 نقاط.
 
من جهة أخرى، تأجلت مباراة سموحة مع طلائع الجيش لسوء الأحوال الجوية بمدينة الإسكندرية.
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