living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مفاوضات برشلونة وبونجاح.. صحيفة إسبانية تكشف "الحقيقة"

22
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت تقارير صحفية إسبانية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بشأن اهتمام برشلونة الإسباني بضم النجم الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري.
وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن بونجاح (29 عاما) مطلوب بالفعل من جانب تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لبرشلونة، الذي أشرف على تدريب بونجاح في الدوري القطري قبل أن يرحل إلى فريقه السابق.
 
وأوضحت الصحيفة أن تشافي تحدث مع إدارة برشلونة، وطلب فتح باب التفاوض مع السد بشأن ضم المهاجم الدولي في منتخب "محاربي الصحراء"، في يناير المقبل.
 
وقالت "سبورت" إن بونجاح سيكون مفيدا للغاية لهجوم برشلونة، في ظل الأزمة الصحية التي تعرض لها سيرجيو أغويرو مؤخرا، وإصابات أنسو فاتي المتكررة، وتذبذب مستوى مارتن برايثويت.
 
وعاد تشافي مؤخرا إلى برشلونة مديرا فنيا، بعدما قضى فترة في السد القطري لاعبا ثم مدربا، وقاد الفريق الكتالوني في أول مبارة، السبت، ليفوز على جاره إسبانيول بهدف نظيف.
 
ومنذ أنباء عودة تشافي لخلافة رونالد كومان في تدريب برشلونة، انتشر على مواقع التواصل الحديث عن اهتمام المدرب الإسباني بضم بونجاح، بعدما أبدى أكثر من مرة إعجابه بإمكانات لاعبه.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout