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سباحة الاستقلال برعاية قائد الجيش العماد جوزيف عون: لقب الرجال لايهاب شيباني والسيدات لريبيكا مزهر

22
NOVEMBER
2021
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أحرز  إيهاب شيباني (نادي النجاح) لقب الرجال وريبيكا مزهر (نادي المطيلب) لقب السيدات   لسباق الاستقلال ال ٣٩ في السباحة الذي نظمه الاتحاد اللبناني للسباحة في حوض الحمام العسكري- جونية برعاية قائد الجيش  اللبناني العماد جوزيف عون ممثلاً بالعقيد فادي اسطفان وبمشاركة ١١ ناد اتحادي والأندية هي: المطيلب، الجزيرة، اكوامارينا، المون لاسال، النجاح،  بالما، الجمهور ، اللبناني للسيارات والسياحة، كولينا، الصفرا والجيش اللبناني. 
نتائج كافة الفئات
 
وفي ما يلي نتائج كافة الفئات العمرية: 
*فئة الصغار- 12 -13 سنة - ٧٠٠ متر تقريباً
1. كولين شرتوني (النادي اللبناني للسيارات والسياحة) 7.25.30 دقيقة 
2. سمير غطيس (النجاح) 7.28.45د
3. أميد تحيني (النجاح) 7.35.10د
 
*فئة الصغيرات- 12 -13 سنة -٧٠٠ متر تقريباً
1. كارن ابراهيم (المطيلب) 7.26.30د
2. لنا حجازي (النجاح) 7.28.45د
3. مايا زين (الجزيرة) 8.45.10د
 
*فئة الذكور - 14 -15 سنة -٧٠٠ متر تقريباً
1. مجد حجازي (النجاح) 6.55.50د
2. جاد غزيري (الجزيرة) 6.57.10د
3. انطوني صليبا (كولينا) 6.58.51 د
 
*فئة الاناث- 14 -15 سنة- ٧٠٠ متر تقريباً
1. وفاء صبلوح (بالما) 7.17.51
2. لين الحاج (الجزيرة) 7.27.08
3. ليا صالح (الجزيرة) 8.14.19
 
 
*فئة الذكور- 16 -17 سنة - ١٤٠٠ متر تقريباً
1. فادي أبو حسن (الجزيرة) 14.43.26.د
2. باسل حمدان (الجزيرة) 15.18.08د
3. محمد بيضون (الجزيرة) 16.24.36د
 
*فئة الاناث- 16 -17 سنة -١٤٠٠ متر تقريباً
1. كريستال عبد النور (النجاح) 16.39.10.د
 
*فئة الرجال -18سنة  وما فوق- 1400  متر تقريباً
1. إيهاب شيباني (النجاح) 13.49.15د
2. نديم غصيني (الجزيرة) 15.00.08د
3. ايلي دورو (الجيش) 15.53.22د
 
 
*فئة السيدات( 18سنة وما فوق)- ١٤٠٠ متر تقريباً
1. ريبيكا مزهر (المطيلب) 14.40.35د
2. نور غصيني (الجزيرة) 16.00.10د
3. رفقا عون (الجمهور) 16.19.08د
 
 
*فئة القدامى - رجال( 30 سنة وما فوق)- ١٤٠٠متر تقريباً
1- لويس داغر  ومحمد عجمي(الجيش) 17.25.11د
2- وائل زياده (الجيش) 19.41.01د
 
*فئة القدامى -  سيدات ( 40 سنة وما فوق)- ١٤٠٠متر تقريباً
1. كنديس جرجوره (النادي اللبناني للسيارات والسياحة) 23.22.24د
2. ميراي شدياق (الجزيرة) 24.32.12د
3. آنا فرا (النادي اللبناني للسيارات والسياحة ) 26.29.41 د
 
*فئة القدامى - رجال( 40 سنة وما فوق)- ١٤٠٠متر تقريباً
1. سيفاك دمرجيان (الجزيرة) 16.19.10د
2. كريستيان فاخوري (مون لاسال) 21.41.31د
 
*فئة القدامى – سيدات- 50 سنة وما فوق- ١٤٠٠متر تقريباً
1. لينا صالومي (النادي اللبناني للسيارات والسياحة ) 26.28.51د
2. ماريان عماد (النادي اللبناني للسيارات والسياحة) 26.41.10د
 
*فئة القدامى - رجال 50 سنة وما فوق- ١٤٠٠متر تقريباً
1. ألان جرجوره (النادي اللبناني لسيارات والسياحة) 18.25.12د
2. فواز حداد (بالما) 28.22.22د
 
 
وفي الختام تم توزيع الميداليات على الفائزين والفائزات من قبل ممثل قائد الجيش العقيد  فادي اسطفان ونائب رئيس الاتحاد عادل يموت وامين سر الاتحاد فريد ابي رعد وامين الصندوق احمد زعرور وعضوي الاتحاد  رولا الخطيب ورامي ادهمي.
وقد تولى مهام التحكيم طاقم من الحكام الدوليين. 
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