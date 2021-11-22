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كرة الطاولة: نتائج كأس لبنان للبارالمبيّة - 2021

22
NOVEMBER
2021
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تزامنا" مع إقامة كأس لبنان في كرة الطاولة ،نظّم الإتحاد اللبناني للعبة  ،وبالتنسيق مع اللّجنة البارالمبيّة اللبنانيّة الممثّلة بأمين عام اللّجنة فادي حنّا ،منافسات كأس لبنان في نادي المون لاسال (عين سعاده). وقد شهدت هذه المسابقة ،وفي إطار الدمج المجتمعي للمرّة الأولى، مسابقة إستعراضيّة في الزوجي المختلط جمعت بين أحمد أبو هاشم (بطل لبنان للفئة الخامسة- جلوس) وفاطمة الدقدوقي (الأهلي الخيام) وإيلي رحباني (بطل لبنان للفئة الثالثة – جلوس) وكريستي عريضة (شاريتيه دار النور).
 
وجاءت المباراة شيّقة وفاز الثنائي رحباني – عريضة (2-1)
 
وفي ما  يلي نتائج كأس لبنان  لجميع الفئات:
 
-جلوس فئة 2 : الأوّل صهيب جعلوك (المنتدى طرابلس)
 
- فئة 3: الأوّل إيلي رحباني (غودويل) الثاني – أحمد الغول (اللّواء) الثالث –رشيد مبسوط (المنتدى طرابلس)
 
- فئة 4: الأوّل محمد رمضان (صيدا ASC) – الثاني فارس يوسف (عمشيت ويلرز) – الثالث راوح يخني (المنتدى طرابلس)
 
- فئة 5: الأوّل أحمد أبو هاشم (اللّواء) – الثاني بلال مغربل (المنتدى طرابلس)
 
- وقوف فئة 7: الأوّل أيمن فتوني (الجرحى) – الثاني محمد عبد النبي(الجرحى) – الثالث علي غندور (الجرحى).
 
- فئة 8: الأوّل غسّان أبو صالح (الجرحى) – الثاني مهدي قصير (الجرحى).
 
- فئة 9 -10: الأوّل مصطفى الحركه (الجرحى) – الثاني ولاء ياسين (الجرحى) –الثالث محمد الواوا (صيدا ASC)
 
أشرف على المنافسات أمين عام الإتحاد  الدكتور بيار هاني وأمين سرّ اللّجنة الفنيّة إيلي رحباني.
 
وفي الختام وزّع رئيس الإتحاد جورج كوبلي والأمين العام الدكتور هاني الكؤوس والميداليات على الفائزين.
 
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