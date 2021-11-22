هل سيعتزل؟ رسالة من أغويرو تكشف كل شيء

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في ظل الشكوك التي تحوم حول مستقبل سيرجيو أغويرو، كشف صديقه وزميله السابق سمير نصري أن مهاجم برشلونة الإسباني سيضطر لإنهاء مسيرته.

وقال نصري، اللاعب الفرنسي المعتزل الذي تزامل مع أغويرو في مانشستر سيتي الإنجليزي ولا يزال يحتفظ بعلاقة صداقة معه، إنه تلقى رسالة من النجم الأرجنتيني.

وحسب تصريحات نصري لمحطة "كانال بلوس" الفرنسية، فقد أبلغه أغويرو (33 عاما) أنه سيعتزل نهائيا.

وأوضح نصري: "أرسل لي رسالة، وللأسف أكد التقارير (التي تحدثت عن إنهاء مسيرته). ولهذا السبب أنا حزين جدا".

وتابع: "إنه لاعب يعرف العالم كله أنه ظاهرة. هو شخص عظيم. هذا يحزنني جدا لأنه ليس اختياره، إنه اعتزال بالإجبار. أعرف أنه يحب هذه اللعبة، ورؤيته ينهي مسيرته بهذه الطريقة يؤلمني".

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وأضاف نصري أنه رد بدوره على رسالة أغويرو، مبديا دعمه وحبه لصديقه وزميله السابق "لأنه شخص أنا أقدره بشكل كبير".

واستبعد أغويرو من الملاعب لمدة 3 أشهر، بعد معاناته ألما في الصدر خلال مباراة لبرشلونة في وقت سابق من نوفمبر الجاري، فيما شخصت حالته بعدم انتظام ضربات القلب.

ونقل المهاجم من الملعب إلى المستشفى في سيارة إسعاف، حيث خضع لاختبارات مكثفة.