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مرتضى منصور يبحث "العودة إلى الزمالك" مع وزير الرياضة

22
NOVEMBER
2021
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كشف مسؤول بوزارة الشباب والرياضة في مصر لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الوزير أشرف صبحي اجتمع مع مرتضى منصور لبحث عودته إلى رئاسة نادي الزمالك ولحين الدعوة إلى إجراء انتخابات.
 
ويأتي الاجتماع بعد انتهاء مهمة اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب، الأحد، مما فتح الباب أمام عودة منصور.
 
وفي 24 أكتوبر الماضي، صدر حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الرياضة باستبعاد منصور من رئاسة نادي الزمالك.
 
وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الوزارة "ستشرح خلال الساعات المقبلة كافة التفاصيل حول عودة منصور، والموعد المحتمل لانتخابات الزمالك".
 
وكان صبحي أكد في تصريحات إعلامية سابقة، أنه لا توجد أي نية لتأجيل وإلغاء انتخابات النادي.
 
وأكد المصدر أن "هناك اتجاها واحدا يتحرك خلاله الجميع، هو الحفاظ على استقرار قلعة رياضية مصرية كبيرة مثل نادي الزمالك".
 
ورحلت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، الأحد، موضحة في بيان رسمي أنها "تشرفت بالمهمة التي أسندت إليها، وبذلت قصارى جهدها لخدمة النادي وجميع فرقه الرياضية".
 
ومع رحيل لجنة لبيب، كان من المقرر أن يتولى إدارة النادي المدير التنفيذي حسين السمري، ومدير النشاط الرياضي عاطف النمر، والمدير المالي طارق جبريل، وذلك وفقا للائحة الاسترشادية، إلا أن الثلاثة أعلنوا استقالتهم من مناصبهم، الأحد.
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