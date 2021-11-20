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تحديد موعد قرعة الملحق العالمي المؤهل لمونديال قطر 2022

20
NOVEMBER
2021
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد قرعة الملحق العالمي، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، والذي سيقام في مدينة زيورخ السويسرية.
 
وسيكون ذلك يوم الجمعة المقبل 26 نوفمبر، بالتزامن مع موعد إجراء قرعة الملحق الأوروبي، حيث يتنافس 12 منتخبا من أجل تحديد 3 منتخبات متأهلة لكأس العالم، بعد ضمان 10 منتخبات في القارة العجوز لبطاقة التأهل المباشر.
 
وستقوم مواجهات الملحق العالمي بين ممثلي اتحادات آسيا وكونكاكاف وكونميبول والأوقيانوس بتحديد هوية صاحبي آخر تذكرتين للعبور إلى المونديال.
 
وستلعب هذه التصفيات العابرة للقارات، التي كان من المقرر إجراؤها في البداية في مارس 2022، من مباراة واحدة يومي 13 و14 يونيو 2022. 
 
وسيشارك من كونكاكاف في الملحق العالمي صاحب المركز الرابع في جدول التصفيات القارية، وعن أمريكا الجنوبية سينافس صاحب المركز الخامس، أما عن الاتحاد الآسيوي سيلعب الفائز بالمباراة التي سيخوضها صاحب الترتيب الثالث من كل مجموعة، وعن أوقيانوسيا سينافس الفائز في مرحلة التصفيات.
 
وتأهلت 10 منتخبات أوروبية أصحاب المركز الثاني، في المجموعات الـ10 للملحق الأوروبي، وهي البرتغال، السويد، إيطاليا، اسكتلندا، روسيا، بولندا، مقدونيا الشمالية، أوكرانيا، ويلز، وتركيا، بجانب منتخبى التشيك والنمسا اللذين احتلا صدارة مجموعتيهما في دوري الأمم الأوروبية ولم ينجحا في حجز مقاعد في الملحق.
 
وستقسم المنتخبات المشاركة في الملحق الـ12 إلى ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات يتم تحديدها عن طريق القرعة، وستلعب المباريات في شهر مارس المقبل تزامنا مع مباريات الدور النهائي بتصفيات أفريقيا.
 
وتتنافس المنتخبات بنظام نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة، حيث تقام مباراتان فى كل مجموعة ليتأهل الفائز منهم إلى المباراة النهائية، والفائزة يتأهل إلى المونديال والأمر نفسه فى باقى المجموعات.
 
وضمنت عدة منتخبات التأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم 2022 عقب تصدرها لمجموعتها وهي ألمانيا والدنمارك وبلجيكا وفرنسا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا وكذلك البرازيل والأرجنتين، إلى جانب قطر صاحبة الضيافة.
روسيا اليوم
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