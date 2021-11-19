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إيقاف مدرب ألعاب قوى بريطاني بسبب سلوك غير لائق

19
NOVEMBER
2021
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قال الاتحاد البريطاني لألعاب القوى إنه أوقف المدرب السابق جون ليز مدى الحياة بعد أن وجده مذنبا بارتكاب أفعال غير لائقة بحق الرياضيين تتضمن اللمس في مناطق حساسة وبطريقة مسيئة.
 
وتولى ليز في السابق تدريب الرياضيين البريطانيين في المستوى الأول وتقدم بطعن على قرار إيقافه لمدة خمسة أعوام والذي صدر في فبراير الماضي.
 
لكن هيئة مستقلة للطعون تابعة للاتحاد البريطاني لألعاب القوى وجدته مذنبا بخمس تهم.
 
إضافة إلى التصرفات غير اللائقة وجد ليز أنه مذنب بإجراء تعديلات تقويم العمود الفقري عندما لم يكن مؤهلا للقيام بذلك بين عامي 2009 والعام الماضي، والتسبب في إصابة رياضي من خلال القيام بذلك في عام 2016.
 
وقال الاتحاد البريطاني لألعاب القوى في بيان: "خلصنا إلى أن ليز دائما تصرف بصورة غير لائقة وتجاوز اللوائح والحدود تماما".
Reuters
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