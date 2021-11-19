الاتحاد اللبناني للجودو وفروعه ينظّم بطولة آسيا وأوقيانيا برعاية رئيس الجمهورية

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ينظّم الاتحاد اللبناني للجودو وفروعه بطولة آسيا وأوقيانيا للجودو للذكور والاناث (تحت ال21 سنة) في 2 و3 و4 و5 كانون الأول المقبل في مجمّع نهاد نوفل(ذوق مكايل) برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

تشارك في البطولة الدول التالية:قطر،الأردن،منغوليا،الكويت،العراق، سوريا،اليمن،تايلاندا،كوريا الجنوبية،هونغ كونغ،بنغلادش،تركمانستان،باكستان،قرغيستان،كازاخستان،طاجاكستان،اوزباكستان،فلسطين،

اليابان ، نيوزيلندا، لبنان وفريق من اللاجئين.

وسيقام حفل الافتتاح الرسمي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الخميس 2 كانون الأول المقبل بحضور ممثل راعي البطولة ورئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فيزر ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ عبيد العنزي واركان االاتحاد الدولي والآسيوي والعربي وفاعليات عسكرية ورياضية وديبلوماسية وعائلة الجودو في لبنان ورجال الصحافة والاعلام.

وشكّل الاتحاد اللبناني للجودو وفروعه كافة اللجان العاملة في البطولة برئاسة رئيس اللجنة المنظمة المحامي فرنسوا سعادة الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد اللبناني وعضو اللجنة الأولمبية اللبنانية وعضو الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط.