إيتو يتقدم بطلب ترشحه لرئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

A + A -

تقدم صامويل إيتو لاعب برشلونة السابق البالغ 40 عاما بطلب ترشحه لرئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أمس الأربعاء، قبل أسابيع قليلة من استضافة بلاده كأس الأمم الإفريقية.

وقال إيتو للصحافيين بعد أن ملأ المستندات اللازمة للترشح: "أطلب من المعسكر المقابل توخي الحذر لأننا قبلنا بالكثير من الأشياء".

وأكد إيتو أن الفريق المنتهية ولايته عرض عليه منصب نائب الرئيس، لكنه رفضه، وقال: "سأكون الرئيس القادم للاتحاد بالرغم من كل محاولات الغش".

وأصبح منصب الرئاسة في الاتحاد الكاميروني شاغرا عقب إلغاء رئاسة سيدو مبومبو نجويا بقرار من محكمة التحكيم الرياضية مطلع العام، علما أن الكاميرون تستعد لاستضافة كأس أمم أفريقيا في يناير المقبل.

وكان لاعب إنتر الإيطالي السابق قد أعلن عن نيته الترشح في 22 سبتمبر الفائت، مشيرا إلى أنه حان وقت "إعادة بناء" كرة القدم الكاميرونية. وقال الأربعاء إن الرئيس الحالي "فشل فشلا ذريعا".

وتجمع حشد من الجماهير المؤيدين أمام مقر الاتحاد وهتف "إيتو رئيسا، إيتو رئيسا".

ويأتي تقديم ترشيحه في ظل أزمة يعاني منها الاتحاد منذ عدة أشهر.

وتم انتخاب مبومبو نجويا في عام 2018، لكن فوزه الذي عارضه العديد من لاعبي كرة القدم الكاميرونيين، أبطلته محكمة التحكيم الرياضية في منتصف يناير الفائت.

وعلى الرغم من ذلك، ظل في منصبه للعمل على تنظيم انتخابات جديدة.

وفي عام 2018، دعم إيتو ترشيح سيدو مبومبو نجويا، لكنه الآن يعرب عن "خيبة أمله"، مضيفا أن الوعود التي قطعها الرئيس الحالي قبل ثلاث سنوات "بدت لي جديرة بالاهتمام بمستقبل بلدنا".

وشارك إيتو مع المنتخب الكاميروني في كأس العالم 4 مرات خلال مسيرته بدءا من العام 1998، وفاز معه بلقب كأس أمم إفريقيا مرتين عامي 2000 و2002.

ويعد إيتو أحد أساطير الكرة ليس في الكاميرون فحسب بل في القارة السمراء بأكملها، حيث تم اختياره أفضل لاعب 4 مرات أعوام 2003 و2004 و2005 و2010، كما أنه ارتدى قميص منتخب بلاده على مدار 17 عاما (1997-2014) سجل خلالها 56 هدفا في 118 مباراة.

وعلى مستوى الأندية، فاز بالدوري الإسباني ثلاث مرات مع برشلونة، كما توج بالدوري الإيطالي مرة واحدة مع إنتر، فيما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات (مرتين مع برشلونة ومرة مع إنتر).

وكان موسم 2018-2019 الأخير لإيتو كرويا إذ لعب مع نادي قطر القطري، بعد مسيرة طويله أخذته إلى ريال مدريد وبرشلونة ومايوركا وليغانيس في إسبانيا، إنتر وسامبدوريا في إيطاليا، تشيلسي وإيفرتون في إنجلترا، أنطالياسبور وكونياسبور في تركيا، وأنجي في روسيا.