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تنس: بعثة لبنان للاناث(تحت ال12 سنة) غادرت للمشاركة في بطولة آسيا

19
NOVEMBER
2021
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غادرت بعثة لبنان للناشئات بالتنس(تحت ال12 سنة)  للمشاركة في بطولة آسيا التي تقام على ملاعب "دوليت ناشيونال تنس سنتر" في كازاخستان بين  22  و27 تشرين الثاني الجاري.
 
وتضم البعثة:حسان الداعوق(رئيساً)،ناهيا ابو خليل(مدربة)،كارمن عازار وكايا شكيبان ورينا الجسر (لاعبات).
 
تشارك في البطولة تسع دول وهي:لبنان،ايران،كازاخستان،اوزباكستان،الهند،باكستان،تايلاندا،ماليزيا وهونغ كونغ.
 
وينص نظام البطولة على تأهل الدول التي تحتل المراكز الأربعة الأولى من الدول التسع في الاستحقاق القاري الى المجموعة العالمية.
 
وسبق للبنان أن تأهل الى بطولة آسيا  بعد مشاركته في بطولة دول غرب آسيا التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمّان في بداية تشرين الأول الفائت واحتلّ المركز الثاني . 
 
وقبل المغادرة خضعت اللاعبات الى تدريبات مكثفة استعداداً   للبطولة القارية.
 
يشار الى أن رعاية وصقل الجيل الواعد هما من أولوية  اتحاد التنس منذ تبوء رئيس الاتحاد أوليفر فيصل سدة الرئاسة لأول مرة في خريف العام 2016 ومن ثم في خريف العام 2020.
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