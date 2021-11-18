"كرة الفقراء".. تعرف على أسوأ الأجور في الدوري الإنجليزي

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لطالما تساءلنا من هم اللاعبون الأكثر ربحا في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين، لكن بعيدا عن الأرقام الفلكية هناك من يزامل نجوم النخبة إلا أن رواتبهم تختلف بفوارق مهولة.

أذهل داني ألفيس عالم كرة القدم بالعودة إلى برشلونة في سن 38 في وقت سابق من هذا الأسبوع.

لكن الجزء الأكثر إثارة للدهشة في عملية الانتقال هو أن أسطورة النادي سيحصل على راتب قدره يورو واحد فقط شهريا لمساعدة العمالقة الكاتالونيين خلال أزمتهم المالية.

أما في الدوري الإنجليزي فهم:

أرسنال: نونو تافاريس (27 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع).

على الرغم من انضمامه قبل بضعة أشهر فقط، فإن عقد الظهير الأيسر البالغ من العمر 21 عاما يساوي 27 ألف جنيه إسترليني فقط في الأسبوع.

لكن هذا لم يمنعه الظهور تحت قيادة ميكيل أرتيتا في سبع من أصل 11 مباراة في الدوري الممتاز بقميص أرسنال حتى الآن هذا الموسم.

تشيلسي: ماركوس بيتينيلي (35 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع).

حارس تشيلسي هو أسوأ لاعب يتقاضى أجرا في ستامفورد بريدج، على الرغم من أنه من الممكن أن يكون من الأعلى أجرا في أندية الدرجة الأولى الإنجليزي بسهولة.

وصل الحارس البالغ 29 عاما من فولهام في الصيف ولم يلعب دقيقة واحدة مع تشيلسي حتى الآن لأنه خلف إدوارد ميندي وكيبا أريزابالاجا في الترتيب.

ليفربول: نيكو ويليامز (9 آلاف جنيه إسترليني في الأسبوع).

يحمل مدافع ليفربول، اللقب غير المرغوب فيه وهو أسوأ لاعب في ملعب أنفيلد.

شارك المدافع الويلزي بشكل متقطع مع الفريق عندما غاب ترينت ألكسندر-أرنولد أو أندي روبرتسون، لكنه فشل في النهاية في تعيين نفسه بديلا لهم.

مانشستر سيتي: ليام ديلاب (8 آلاف جنيه إسترليني في الأسبوع).

لم يشارك ليام، ابن لاعب ستوك سيتي السابق روري ديلاب، البالغ 18 عاما، بعد في أول مباراة له في الدوري لهذا الموسم.

مانشستر يونايتد: شولا شوريتير (8 آلاف جنيه إسترليني في الأسبوع).

وقع المراهق شولا شوريتير أول عقد احترافي له في مارس، وكان ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أقل من أسبوعين في انتصار الفريق على نيوكاسل.

ثم دخل التاريخ في الأسبوع التالي كأصغر لاعب في تاريخ الشياطين الحمر يظهر في مباراة أوروبية، في التعادل السلبي مع ريال سوسيداد.

نيوكاسل يونايتد: مارك جيليسبي (11,538 جنيه إسترليني في الأسبوع).

انضم للفريق في عام 2020، ولم يظهر بعد في الدوري الممتاز، لكنه شارك في الموسم الماضي في ثلاث مباريات في كأس كاراباو.

أستون فيلا: جاكوب رامزي (15 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع).

شارك لاعب خط الوسط الشاب البالغ 20 عاما في 10 مباريات في الدوري الممتاز حتى الآن في موسم 2021-22.

كما سجل هدفه الأول في فيلا الشهر الماضي في الخسارة 3-1 أمام أرسنال.

برينتفورد: يان زامبوريك (3150 جنيها إسترلينيا في الأسبوع)

لم يخض لاعب خط الوسط التشيكي البالغ 20 عاما بعد أي مباراة له في الدوري الممتاز.

برايتون هوف ألبيون: جاكوب مودر (10 آلاف جنيه إسترليني في الأسبوع)

انضم االسويسري الدولي مودر لاعب خط الوسط البالغ 22 عاما من ليخ بوزنان في عام 2020 ولعب 22 مرة لصالح الفريق الإنجليزي.

بيرنلي: ويل نوريس (5,769 جنيه إسترليني في الأسبوع).

ظهر احارس بيرنلي الاحتياطي البالغ 28 عاما مرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي عندما غاب نيك بوب بسبب الإصابة.

لكنه لعب ثلاث مرات فقط منذ وصوله في صيف 2020، لذا من المحتمل أن يكون أجره المنخفض مبررا.

كريستال بالاس: ريمي ماثيوز (4,700 جنيه إسترليني في الأسبوع)

لاعب آخر بأجر منخفض بشكل لا يصدق في الدوري الإنجليزي الممتاز هو حارس كريستال بالاس الاحتياطي ريمي ماثيوز.

وصل الحارس البالغ 27 عاما من سندرلاند في الصيف بعد أن لعب 6 مرات فقط في الدوري الأول الموسم الماضي، ولعب سابقا مع بليموث أرجيل وبولتون واندرارز، لكنه لم يظهر أبدا في الدوري الممتاز.

إيفرتون: أنتوني جوردون (10 آلاف جنيه إسترليني في الأسبوع).

أحد اللاعبين القلائل الذين يحصلون على رواتب منخفضة في الأندية الممتازة والذي يمكنه بالفعل أن يدعي أنه لاعب منتظم في الفريق الأول.

لعب جوردون البالغ 20 عاما، في كل من مباريات إيفرتون السبع الأخيرة في الدوري.

ليدز يونايتد: جيمي شاكلتون (17 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع).

أسوأ لاعب يتقاضى أجراً في ليدز هو لاعب خط الوسط /الظهير الأيمن جيمي شاكلتون البالغ 22 عاما.

ظهر بقميص النادي 72 مرة عامة، و21 مرة منذ صعود الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليستر سيتي: لوك توماس (25 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع).

اخترق لوك توماس نهاية الموسم الماضي تشكيلة الفريق كبديل لبريندان رودجرز في مركز الظهير الأيسر.

وسجل هدفا رائعا في فوز ليستر 2-1 على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، وهو أول انتصار للنادي هناك منذ 1998.

ظهرت مومبا مرة واحدة فقط في الدوري الممتاز هذا الموسم، لذا فهو ليس من التشكيلة الرئيسية في الفريق.

ساوثهامبتون: ناثان تيلا (12 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع).

جاء ناثان تيلا البالغ 22 عاما، من أكاديمية ساوثهامبتون وخاض 18 مباراة في الدوري الممتاز الموسم الماضي، 6 مباريات هذا الموسم حتى الآن.

كما سجل أول هدف له في الدوري في مايو في الفوز 3-1 على فولهام، لكن تألقه لم يكسبه زيادة في الراتب.

توتنهام هوتسبر: أوليفر سكيب (24 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع).

أحد أكثر الأسماء شهرة في هذه القائمة هو لاعب خط وسط توتنهام البالغ 21 عاما لعب 45 مباراة مع نوريتش قبل أن يعود إلى توتنهام.

وقد أثبت نفسه الآن كلاعب منتظم في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث بدأ تسع مباريات من أصل 11 مباراة خاضها توتنهام حتى الآن.

واتفورد: جيريمي نجاكيا (2500 جنيه إسترليني في الأسبوع).

لعب الظهير الأيمن البالغ من العمر 21 عاما بالفعل خمس مباريات في الدوري الممتاز مع وست هام في موسم 2019-20.

ثم انضم إلى واتفورد الموسم الماضي وشارك 25 مرة في البطولة.

وست هام يونايتد: بن جونسون (19,231 جنيها إسترلينيا في الأسبوع).

لعب ظهير وست هام البالغ 21 عاما لعب 14 مرة في الدوري الممتاز الموسم الماضي، ثم حصل على لقب أفضل لاعب شاب في الموسم في وست هام.

واصل المساهمة في موسم 2021-22، وسجل الهدف الافتتاحي في فوز هامرز 4-1 على أستون فيلا الشهر الماضي.