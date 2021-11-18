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زوجة زيدان "حجر عثرة" على طريق انتقاله لمانشستر يونايتد

18
NOVEMBER
2021
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مع استمرار الضغط على مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولشاير، رشح كثيرون زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، ليحلّ مكان المدرب النرويجي الذي قدم فريقه هذا الموسم عروضا متواضعة.
 
وأثارت الخسارة القاسية أمام ليفربول بنتيجة 5-0، ومن ثم الهزيمة من مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل، علامات استفهام حول مستقبل سولشاير مع "الشياطين الحمر".
 
وحسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن موقع "ديلي ريكورد" الرياضي، فإن زيدان منجذب لفكرة تدريب مانشستر يونايتد، وخصوصا أنه سيتواجد مع لاعبين سابقين في ريال مدريد وهما كريستيانو رونالدو ورافاييل فاران.
 
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية التي ترجح إمكانية انتقال زيدان لتدريب "اليونايتد"، إلا أن "ماركا" ذكرت أن زوجة المدرب الفرنسي، فيرونيك زيدان، غير راضية عن فكرة العيش في مانشستر.
 
ووفق الصحيفة، فإن فيرونيك كانت تفضل أن يأخذ زيدان إجازة أطول مدة من التدريب، ومن ثم إيجاد فرصة في مكان آخر.
 
ويعتبر زيدان مرشحا قويا لتدريب مانشستر يونايتد لعدة أسباب أبرزها سجله الحافل بالإنجازات الكروية في أوروبا، هذا إلى جانب كونه شخصية مقبولة لدى غالبية لاعبي "الشياطين الحمر".
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