بطولة الاستقلال في الكونغ فو - أسلوب الكيندا

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"أنترناشيونال ماريتيم أكاديمي" في المركزالاول الأنطوني وصيفه...وعاريا الرياضي ثالثاً

نظّم الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو بطولة الاستقلال في أسلوب "الكيندا" للفئة العمرية 6-11 سنة والتي أقيمت في نادي اللويزة ( ذوق مصبح) بمشاركة 75 لاعب ولاعبة مثلوا النوادي التالية:

الانطوني بعبدا – بل اوريزون ادما– الأمن العام - انترناشيونال ماريتيم أكاديمي LWACO – المركزية جونيه – RESPECT عكار- الشبيبة الشياح – الجمهور - اللويزة ذوق مصبح – GLADIATOR - النجوم الشوف – بودا ادما – عاريا الرياضي والتضامن كفرعبيدا.

وحلت انترناشيونال ماريتيم أكاديمي LWACO (الكسليك) في المركز الاول ب78 نقطة والانطوني بعبدا الوصيف ب 76 نقطة بعد منافسة ضارية على المركز الأول والثالث عاريا الرياضي ب34 نقطة .

بداية" النشيد الوطني اللبناني قم القى رئيس الاتحاد الدكتور جورج نصير كلمة ثمّن فيها "الجهود والتضحيات التي يقدمها الاهالي في هذه الظروف العصيبة مبرهنين انه مهما اشتدت الأزمات على وطننا الحبيب يبقى الأمل بأشخاص لهم ملء الثقة بأن لبنان كطير الفينيق سينهض من جديد ".

ووجه نصير ونائبه نعوم سعاده وأعضاء الهيئة الادارية الشكر الى المدربين واللاعبين المشاركين وخاصة الى الحكام على جهودهم في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة على انجاح كل النشاطات الاتحادية .كما وجّه الشكر الى رئيس نادي النجوم (الشوف) رائد ابو شقرا على المشاركة الفعالة مرحباً به في عائلة الاتحاد.كما وجّهوا الشكر الى أدارة نادي اللويزة – ذوق مصبح على استضافة هذه البطولة .

وفي ما يلي النتائج:

6-7 سنين

20كلغ 1- محمد جمعة -بودا ادما

2- بسام سعد - انطوني بعبدا

3- رين فغالي - سيدة اللويزة

22كلغ 1- كيفن بستاني - لواكو

2- تيم حمزه - الشبيبة

3- شربل طربيه - لواكو

25كلغ 1- يحيا ابو حمزة - لواكو

2- شربل الاحمدية - لواكو

3- كارل ونّس- أنطونية بعبدا

3- جورج نادر انطونية بعبدا

35كلغ 1- جو جرجس -التضامن كفرعبيدا

2- توماس يونس- الشبيبة

40كلع 1- ايليا ضومط -المركزية

2- روميو حوراني- انطوني بعبدا

8-9 سنين

اناث

22كلغ 1- ماريان جرجس - انطوني بعبدا

2- لين بوكروم - لواكو

35كلغ 1- كابي شهاب - الشاولين

2- ميرفت طه - عاريا الرياضي

40كلغ 1- مارغريتا ضومط - مركزية

2- ماريا سعد - انطونية بعبدا

50كلغ 1- ربى ابو فيصل - بودا ادما

2- ريبيكا شلهوب - امن عام

3 - تونيا شلهوب- انطونية بعبدا

*رجال

30كلغ 1- جان بستاني - لواكو

2- تيم دباس - شبيبة

3- ميشال فغالي - عاريا

35كلغ 1- كريس ونّس- انطوني بعبدا

2- جان شربل بلعة -انطوني بعبدا

3- تيو رومية - لواكو

40كلغ 1- أنطونيو ضومط - لواكو

2- جورج قرقماز - لواكو

3- روي سعد -انطوني بعبدا

45كلغ 1- جوريف نادر - انطوني بعبدا

2- شربل عقيقي - الشبيبة

3- ستيفانو الحاج - لواكو

10-11 سنة

25كلغ 1- ليوناردو سعيد - لواكو

2- فنسان شهاب - التضامن كفرعبيدا

30كلغ1- أحمد جمعة - بودا

2- جيوفاني عاصي - بودا

3- مالك العياص - لواكو

35كلع 1- غسان سعيد - لواكو

2- دانيال الينطاني - لواكو

3- شربل نعمة- انطوني بعبدا

40كلغ 1- غي متى - بودا ادما

2- جو نبهان - لواكو

3- جوزيف سكاف - انطوني بعبدا

45كلغ 1- ايليو انطون عاريا

2- ايلي نادر - انطونية بعبدا

3- جان حنا - سيدة اللويزة

50كلغ 1- مارك بو ضاهر- عاريا

2- ادم فرح - عاريا

3- لؤي بو كروم - لواكو

وفي ما يلي ترتيب النوادي:

1- لواكو : 77 نقطة

2- انطوني بعبدا : 76 نقطة

3- عاريا : 34 نقطة

اشرف على التنظيم رئيس لجنة التنظيم فارس الخوري ورئيس لجنة الكيندا باتريك بلعه.

قاد التحكيم الحكم الوطني ايلي سعاده مع الحكام الدوليين فيكتور حداد ورافي سركيسيان والحكام

سامر رميلي ، روني درغام ، جورج كرم ، جورج شدراوي ، جولي خوري و محمد غلموش.

وفي ختام المباريات تم توزيع الجوائز على الفائزين والفائزات من قبل رئيس واركان الاتحاد.