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البرتغال وإيطاليا والسويد.. "ملحق أوروبي" ناري للمونديال

18
NOVEMBER
2021
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مع انتهاء التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، تتجه الأنظار إلى مواجهات الملحق التي تقام في صيغة جديدة تعتمد لأول مرة، حيث يتنافس 12 منتخبا على آخر 3 بطاقات للتأهل عن أوروبا للحدث الكروي الأهم عالميًا.
 
وتأهلت 10 منتخبات أوروبية إلى المونديال، بعد تصدر مجموعاتها في التصفيات، وهي: صربيا، وإسبانيا، وسويسرا، وفرنسا، وبلجيكا، والدنمارك، وهولندا، وكرواتيا، وإنجلترا، وألمانيا.
 
بينما تأهل ثاني كل مجموعة من المجموعات العشرة إلى الملحق الأوروبي بالإضافة إلى منتخبي النمسا والتشيك من دوري الأمم الأوروبية؛ لتكون منتخبات الملحق هي: إيطاليا، والبرتغال، وتركيا، وويلز، وروسيا، واسكتلندا، وبولندا، والسويد التشيك، والنمسا، ومقدونيا الشمالية، وأوكرانيا.
 
وبالطبع زاد الاهتمام بمواجهات الملحق مع وجود منتخبات عريقة في السباق مثل منتخب إيطاليا (بطل أوروبا) والبرتغال رفقة قائدها كريستيانو رونالدو، إضافة إلى السويد بقيادة زلاتان إبراهيموفيتش، وبولندا بقيادة نجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي.
 
النظام الجديد
 
وفقًا لتصنيف منتخبات الملحق الأوروبي، تم تقسيم المنتخبات إلى فئتين، تضم الأولى منها منتخبات: البرتغال، وأسكتلندا، وإيطاليا، وروسيا، والسويد، وويلز؛ بينما تضم الفئة الثانية كلا من تركيا، وبولندا، ومقدونيا الشمالية، وأوكرانيا، والنمسا، والتشيك.
 
 ويتم تقسيم المنتخبات الاثني عشر على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات (2 من المجموعة الأولى و2 من المجموعة الثانية).
 
وتشهد كل مجموعة من المجموعات الثلاث مباراتي نصف نهائي، على أن تقام مباراة نهائية بين الفائز في كل لقاء، لحصد بطاقة التأهل.
 
وتحظى المنتخبات التي حصلت على أكبر عدد من النقاط في التصفيات بفرصة استقبال خصمها في مباريات نصف النهائي، في حين يتحدد المنتخب الذي يستقبل ضيفه في النهائي عبر القرعة.
 
وستجرى قرعة مباريات الملحق الأوروبي يوم 26 نوفمبر الجاري، في زيورخ بسويسرا.
 
وتقام مواجهات الدور نصف النهائي للملحق الأوروبي يومي 24 و25 مارس المقبلين، والمواجهات النهائية لحصد بطاقات التأهل الثلاث يومي 28 و29 من نفس الشهر.
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