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رونالدو يعاتب مدربه بعد "لدغة" صربيا

15
NOVEMBER
2021
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لم يبد كريستيانو رونالدو راضيا عن أداء المدير الفني فيرناندو سانتوس، بعد الخسارة الموجعة التي تلقاها منتخب البرتغال أمام ضيفته صربيا، الأحد، في تصفيات كأس العالم.
 
وسيضطر رونالدو ورفاقه إلى خوض الملحق الأوروبي في مارس المقبل، بعد أن قلبت صربيا النتيجة وخطفت تذكرة التأهل المباشر إلى مونديال قطر 2022، بفوز قاتل 2-1 تحقق في الثواني الأخيرة من اللقاء.
 
وفي مقطع فيديو قصير تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب اللقاء، تحدث رونالدو بغضب إلى مديره الفني أثناء مصافحة "خاطفة" لم تبد ودودة بينهما.
 
ولم يتضح ما قاله رونالدو لسانتوس بعد الهزيمة القاسية، لكن تعبيرات وجهه وحركات يديه كانت تشير إلى ثورة مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومعاتبته لمدربه بقوة.
 
وتحدث سانتوس في مؤتمر صحفي عن اللقاء، متعهدا ببلوغ كأس العالم عن طريق الملحق الذي يقام بنظام جديد.
 
وقال المدرب الذي قاد البرتغال للقب بطولة أوروبا 2016: "سجلنا الهدف لكن بعد ذلك تعرضنا لهبوط عميق. حاول اللاعبون وبعد ذلك لم ننفذ المطلوب".
 
واعترف أن "صربيا كانت أفضل. حاولنا. طريقتنا أن نضع الكرة بين أقدامنا ونلعب"، مشيرا إلى أن فريقه "لعب بخوف وقلق. إنها مسؤوليتي".
 
لكنه رد على سؤال حول الملحق قائلا: "سنكون في قطر. نحن نعلم أننا لم نفعل ما ينبغي علينا فعله، لكننا سنكون هناك".
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