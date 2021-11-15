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مسلسل مبابي وسان جرمان.. جرعة جديدة من التشويق والإثارة

15
NOVEMBER
2021
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فرض مهاجم باريس سان جرمان، كيليان مبابي، نفسه نجما وحيدا في مباراة بلاده مع كازاخستان، محققا 4 أهداف من أصل 8 أحرزها "الديوك" في مرمى كازاخستان.
ولم يستطع لاعبو كازاخستان إحراز أي هدف في مرمى فرنسا، في المباراة التي أقيمت على ملعب "بارك دي برانس"، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
 
وبعد المقابلة، قال مبابي البالغ من العمر (22 عاما):"أمضيت 5 سنوات استثنائية (في باريس سان جرمان)، واستفدت من كل لحظة وما زلت أفعل ذلك".
 
وأضاف: " الآن، هناك أشياء كثيرة، وهناك تحديات كبيرة، وقد تحدثت عنها بالفعل".
 
وعندما سئل إذا كان سيبقى في باريس سان جرمان في المستقبل المنظور، قال مبابي: "أنا سأبقى هناك الموسم الحالي".
 
وينتهي عقد مبابي مع النادي الباريسي في صيف 2022، مما يعني أنه قد لا يجدد عقده معه.
 
وقالت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية إن تعليقات مبابي زادت الغموض بشأن مستقبله مع باريس سان جرمان.
 
وأضافت أن ريال مدريد هو الأوفر حظا بالظفر بخدمات اللاعب العام المقبل.
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