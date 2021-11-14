living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميسي يشارك في تدريبات الأرجنتين قبيل مواجهة البرازيل

14
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شارك ليونيل ميسي، بشكل طبيعي في مران منتخب الأرجنتين، استعدادا لمواجهة البرازيل الأربعاء المقبل، في الجولة الـ14 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وكان ميسي (34 عاما)، بدأ أمس السبت، من على مقاعد البدلاء، مباراة المنتخب الأرجنتيني ضد أوروغواي، لحساب الجولة الـ13 من تصفيات كأس العالم، ولم ينزل إلى أرض الملعب إلا في الدقيقة 72، كإجراء احترازي لسلامته، بعد أن تسببت الإصابة في غيابه عن آخر مباراتين لفريقه باريس سان جيرمان قبل انضمامه لمعسكر الأرجنتين.

وتعني مشاركة ميسي بشكل طبيعي في المران الذي أقيم اليوم الأحد، احتمالية عودته للتشكيل الأساسي في مواجهة البرازيل.

واقترب منتخب الأرجنتين من حجز مقعده في نهائيات مونديال "قطر 2022"، بعد فوزه على مضيفه الأوروغوياني 1-0، وقد يتأهل مبكرا إلى المونديال القطري حال فوزه على ضيفه البرازيلي وخدمته نتائج مباريات المنتخبات الأخرى.

وكان المنتخب البرازيلي، أول منتخب من قارة أمريكا الجنوبية، يضمن تأهله لمونديال 2022 بعد فوزه بهدف نظيف على كولومبيا في الجولة الماضية، ليعزز صدارتها للتصفيات بـ34 نقطة، متقدما بست نقاط على الأرجنتين صاحبة الوصافة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout