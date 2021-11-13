فوز منتخب لبنان للسيدات ببطولة آسيا لكرة السلة (الدرجة الثانية) وصعوده إلى الدرجة الأولى

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أحرز منتخب لبنان للسيدات بكرة السلة لقب بطولة آسيا (المستوى الثاني ) التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان بعدما حقّق فوزاً كبيراً على نظيره الأردني وبنتيجة ساحقة ( 80-40 ) في المباراة النهائية التي اقيمت في صالة الأمير حمزة مساء السبت .واصاب المنتخب اللبناني عدة عصافير بحجر واحد فأحرز اللقب الغالي وتأهل الى مستوى دول النخبة(المستوى الأول) وعاد الى موقعه الطبيعي بعد غياب دام عشر سنوات وأنهى البطولة من دون اي خسارة بفوزه في المباريات الأربع(فوزان في الدور الأول وفوز في الدور نصف النهائي وفوز في النهائي) ومن دون اي خسارة .كما فاز في النهائي على صاحبات الأرض.



وقدّمت سيدات منتخب الأرزعرضاً عالمياً في المباراة الختامية ودخلن الى ارض الملعب حافظين عن ظهر غيب اللاعبات الأردنيات فنفذن الخطة التي وضعها المدرب الوطني جورج جعجع(أصغر مدرب في البطولة ) ومساعداه زياد الناطور ومروان دياب.فالبعثة اللبنانية ،وبعد الفوز على أندونيسيا في الدور نصف النهائي، تابعت باهتمام لافت وعن كثب المباراة النصف النهائية الثانية بين الأردن وكازاخستان من على المدرجات بحيث وضع الجهاز الفني للبناني خطته لمواجهة المنتخب الأردني في مواجهة عربية-عربية في النهائي وهدف كل من المنتخبين احراز اللقب والتأهل الى مصاف دول النخبة في القارة الآسيوية.والحقيقة تقال ان الاتحاد اللبناني لكرة السلة برئاسة النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي أكرم حلبي لم يبخل بأي شيء لتحقيق الانجاز الكبير في الأردن وهذا ما حصل .فالتأهل الى المستوى الأول أظهر "علو كعب" كرة السلة اللبنانية على صعيد السيدات كما الرجال وبانتظار منتخب لبنان للسيدات استحقاق بطولة آسيا(المستوى الأول) في العام 2023.واستحق المنتخب اللبناني اللقب اذ فرض نفسه كأفضل منتخب في البطولة خاصة انه خاض المباراة النهائية امام صاحبات الأرض وامام جمهور غفير ملأ المدرجات تفاجأ بقوة المنتخب اللبناني الذي قطع ثلثي الطريق لاحراز اللقب منذ الربع الأول الذي بدأه بطريقة صاروخية وأنهاه لمصلحته(26-5) وسط ذهول الجمهور الأردني والجهاز الفني للمنتخب الخاسر.

وفرض منتخب لبنان ايقاعه دفاعاً وهجوماً ودكّ السلة الأردنية بوابل من الرميات الثنائية والثلاثية منذ بداية اللقاء وسط ضياع كبير في صفوف صاحبات الأرض حتى ان المنتخب الأردني تراجع امام المد اللبناني الجارف وظهرت اللاعبات اللبنانيات بمستوى ولا أروع مع نسبة تهديف عالية .

ومع انتهاء الربع الثاني لمصلحة المنتخب اللبناني(40-19) واصلت "الماكينة اللبنانية" تهديفها لينتهي الربع الثالث لبنانياً وبنتيجة(71-25 ) وسط غياب لافت للاعبات الاردنيات اللواتي لم تنجحن في مجاراة المنتخب اللبناني الذي حسم اللقاء منذ الربع الأول حتى ان المعلقين الأردنيين اشادوا بمستوى المنتخب اللبناني وجهازة الفني مشيرين الى ان الجهاز الفني اللبناني "قرأ المباراة" بصورة ممتازة .وفي الربع الرابع لم يتغيّر المشهد ليزج المدرب جعجع بجميع لاعبات المنتخب ولتنتهي المباراة بفاريق اربعين نقطة(80-40) .

مثل لبنان: قائدة المنتخب ريبيكا عقل(22 نقطة)،عيدا باخوس(16)،لمى مقدّم(14)،برتني دنسون(10)،ليلى فارس(8)،ميرامار المقداد(5)،دانييللا فياض(3)،شيرين الشريف(2)،نارين غيوكوشيان،قمر منصور،ياشا زينون،مغري توروسيان.

وكانت افضل مسجلة في الفريق الخاسر جونا حداد(8 نقاط).



وبعد المباراة هنأ رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي باسمه وباسم اللجنة الادارية للاتحاد وباسم عائلة كرة السلة اللبنانية المنتخب اللبناني على الانجاز التي تحقّق في الأردن واحراز منتخب السيدات اللقب الغالي وتأهله الى دول النخبة في آسيا.واعتبر حلبي ان الانجاز يأتي ليرسم بسمة على وجه الشعب اللبناني في هذه الظروف هذا الشعب الذي واكب مسيرة المنتخب اللبناني في البطولة القارية لحظة بلحظة.واعتبر ان كرة السلة اللبنانية ما زالت ترفع اسم لبنان ورايته عالياً في المحافل الخارجية على صعيد المنتخبات الوطنية والأندية ووجّه الشكر الى كل من ساهم في تحقيق هذا الانجاز.



هذا ،وستصل بعثة المنتخب الى مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الأحد. ودعا الاتحاد الراغبين باستقبال البعثة من مشجعي كرة السلة وعائلة اللعبة ومن يرغب الى الحضور الى المطار .كما دعا رجال الصحافة والاعلام الى مواكبة عملية الوصول شاكراً لهم جهودهم في تغطية اخبار كرة السلة اللبنانية على كافة الأصعدة .