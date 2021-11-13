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المقاتل الأمريكي فيرغسون يهاجم حبيب .. والروسي يرد

13
NOVEMBER
2021
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وجه المقاتل الأمريكي توني فيرغسون انتقادات لاذعة للروسي حبيب نورمحمدوف البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، بتهمة التهرب من مواجهته عدة مرات قبل اعتزال الأخير.

ونشر فيرغسون مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" للقاء بينه وبين حبيب وجها لوجه مرفقة بـ"تغريدة" قال فيها: "اسمع، أيها الوغد السمين. في المرة الأخيرة التي رأيتك فيها، هربت إلى بلد آخر مثل العاهرة الصغيرة لتجنب قتالنا على اللقب. قبل ذلك، تهربت بحجة الشعور بآلام في المعدة - ولنفس السبب للهروب من النزال على اللقب. أصمت وأترك شؤون الرجال لمن هم في الخطوط الأمامية".

 
 

ووجه المقاتل الأمريكي هذه الرسالة اللاذعة للروسي على خلفية تصريحات حبيب بأن مواطنه إسلام ماخاتشيف يستحق المنافسة على حزام البطل أكثر من الأمريكي الآخر جاستن غايتجي، بعد فوز الأخير على مواطنه مايكل تشاندلر بالنقاط في النزال الذي جمعهما ضمن دورة "UFC 268" للفنون القتالية المختلطة.

ولم يتأخر حبيب في الرد على فيرغسون، فقد علق على انتقادات الأمريكي بعد 9 ساعات ولكن بلهجة أقل حدة: "في السنوات الثلاث الماضية لم تفز بجولة واحدة في UFC، في بعض الجولات خسرت بنتيجة (10-8). منذ عام 2015، هزمت واحدا من أفضل 15 مقاتلا. توني، هذه صورة واضحة، لن أدخل في التفاصيل الدقيقة، ولن أسيء إليك. هذه مجرد حقائق".

 

وجن جنون توني فيرغسون، عندما أعلن حبيب اعتزاله عقب فوزه على الأمريكي الآخر جاستن غايتجي في أكتوبر 2020، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة "UFC 254" للفنون القتالية المختلطة.

وأعرب حبيب في مؤتمر صحفي أثناء تحضيراته لنزاله ضد غايتجي، عن اعتقاده بأنه سيواجه فيرغسون، في حال الفوز في نزاله، بقوله: "لا أعرف لماذا، لكنني أعتقد أننا سنخوض نزالا مع توني. وأرغب في ذلك. وإذا تغلبت على غايتجي، فسيكون فيرغسون على قائمة خصومي القادمين. عندما تقاتل خصوما أقوياء، فإنك تترك إرثًا خلفك. لا أعرف ماذا سيحدث للعالم، لكني آمل أن نخوض أنا وتوني نزالا في العام المقبل. هذا الاسم يعطيني الكثير من الحافز: كيف أستعد له، وكيف أتعامل معه".

ولكن حبيب بدلا من دخول القفص مع توني فيرغسون، فاجأ الجميع بإعلان اعتزاله.

 

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