المقاتل الأمريكي فيرغسون يهاجم حبيب .. والروسي يرد

وجه المقاتل الأمريكي توني فيرغسون انتقادات لاذعة للروسي حبيب نورمحمدوف البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، بتهمة التهرب من مواجهته عدة مرات قبل اعتزال الأخير.

ونشر فيرغسون مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" للقاء بينه وبين حبيب وجها لوجه مرفقة بـ"تغريدة" قال فيها: "اسمع، أيها الوغد السمين. في المرة الأخيرة التي رأيتك فيها، هربت إلى بلد آخر مثل العاهرة الصغيرة لتجنب قتالنا على اللقب. قبل ذلك، تهربت بحجة الشعور بآلام في المعدة - ولنفس السبب للهروب من النزال على اللقب. أصمت وأترك شؤون الرجال لمن هم في الخطوط الأمامية".

ووجه المقاتل الأمريكي هذه الرسالة اللاذعة للروسي على خلفية تصريحات حبيب بأن مواطنه إسلام ماخاتشيف يستحق المنافسة على حزام البطل أكثر من الأمريكي الآخر جاستن غايتجي، بعد فوز الأخير على مواطنه مايكل تشاندلر بالنقاط في النزال الذي جمعهما ضمن دورة "UFC 268" للفنون القتالية المختلطة.

ولم يتأخر حبيب في الرد على فيرغسون، فقد علق على انتقادات الأمريكي بعد 9 ساعات ولكن بلهجة أقل حدة: "في السنوات الثلاث الماضية لم تفز بجولة واحدة في UFC، في بعض الجولات خسرت بنتيجة (10-8). منذ عام 2015، هزمت واحدا من أفضل 15 مقاتلا. توني، هذه صورة واضحة، لن أدخل في التفاصيل الدقيقة، ولن أسيء إليك. هذه مجرد حقائق".