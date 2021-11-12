طاولة: اللبنانيون يتبوأون المناصب في لجان الاتحاد الدولي

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة الطاولة عن أسماء أعضاء لجانه العاملة وكان للبنان "حصة الأسد" من بين الدول العربية. وقد تصدّر "وطن الأرز" القائمة بين العرب بتعيين كل من عضوي الإتحاد اللبناني ريتا بصيبص في لجنة المعدات، روي العقيقي في لجنة الاعلام، نائب رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد اللبناني ايلي رحباني في لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، ونائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد اللبناني الحكم الدولي عماد مرعب (شارة زرقاء) في لجنة الحكام.

والجدير ذكره ان لبنان هو البلد العربي المتقدّم في المناصب على الأصعدة الدولية والآسيوية والاقليمية والعربية .