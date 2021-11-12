تصفيات مونديال 2022.. إسبانيا تستغل "زلة" السويد على أكمل وجه

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استغلت إسبانيا على أكمل وجه خسارة السويد أمام جورجيا 0-2، وفازت على اليونان 1-0، أمس الخميس، لترتقي إلى صدارة المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022".

وأحرز بابلو سارابيا، الهدف الوحيد في المباراة من ضربة جزاء، في الدقيقة 26، ليمنح إسبانيا ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع "لا روخا"، الذي حقق فوزه الخامس في التصفيات الأوروبية، رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، متقدما بفارق نقطة عن السويد المتراجعة للمركز الثاني، حيث ستحسم المباراة بينهما في إشبيلية في الجولة الأخيرة من التصفيات الأحد المقبل، هوية المتصدر والمتأهل إلى المونديال القطري.

ويحتاج المنتخب الإسباني إلى التعادل بأي نتيجة لحجز بطاقة التأهل مباشرة إلى العرس الكروي، في حين باتت السويد مطالبة بالفوز وإلا سيكون عليها خوض الملحق.