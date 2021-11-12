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ميسي جاهز للعب أساسيا مع الأرجنتين ومدربه يرد على سان جرمان

12
NOVEMBER
2021
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أعلن المدير الفني للأرجنتين ليونيل سكالوني أن نجم المنتخب ليونيل ميسي جاهز للمشاركة أساسيا أمام أوروغواي، الجمعة، رغم غيابه مؤخرا عن فريقه باريس سان جرمان الفرنسي للإصابة.
 
وقال سكالوني إن ميسي تعافى من مشاكل الركبة وعضلات الفخذ الخلفية، التي غاب بسببها عن آخر مباراتين لفريقه، ومن المقرر أن يشارك مع "راقصي التانغو" في تصفيات كأس العالم.
 
وأوضح سكالوني أن الفريق المعاون عمل بشكل منفصل مع ميسي (34 عاما)، لتجهيزه لمواجهتين أمام أوروغواي في مونتفيديو، وعلى أرضه أمام البرازيل، الثلاثاء.
 
وأبلغ سكالوني الصحفيين: "ميسي في حالة طيبة ويرغب في اللعب، وأرغب أنا أيضا في مشاركته".
 
وتسبب استدعاء ميسي في غضب ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جرمان، لكن سكالوني سعى لتهدئة الأمور.
 
وقال مدرب منتخب الأرجنتين: "تربطنا علاقة طيبة مع ليوناردو، ونتفهم تماما رد فعله، حيث قضى ميسي وقتا طويلا مع المنتخب الوطني مؤخرا. لكننا نتبع الإجراءات السليمة في استدعائه للمنتخب التي تمثل مشكلة دائمة للأندية الأوروبية".
 
وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في تصفيات أميركا الجنوبية، متأخرة بـ6 نقاط عن البرازيل بعد 11 مباراة.
 
ويتأهل أول 4 فرق مباشرة إلى النهائيات في قطر في 2022، بينما يخوض صاحب المركز الخامس ملحقا.
 
وفازت الأرجنتين ببطولة "كوبا أميركا" في يوليو، ولم تخسر في 25 مباراة حتى الآن، في سجل يعود إلى منتصف عام 2019.
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