البرازيل إلى نهائيات كأس العالم

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باتت البرازيل أول دولة أميركية جنوبية تتأهل إلى كأس العالم في كرة القدم، قبل خمس جولات من نهاية تصفيات أميركا الجنوبية، بعد فوزها على ضيفتها كولومبيا 1-صفر.

وبهدف من لوكاس باكيتا وتمريرة حاسمة لنجمها نيمار قبل ثلث ساعة من النهاية، حافظت بطلة العالم خمس مرات على سجلها الفريد بخوض جميع نسخ كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930.

أصبحت ثالث منتخب يتأهل إلى مونديال 2022، بعد ألمانيا والدنمارك.

وتابع "سيليساو" حصد النقاط في تصفيات مثالية، رافعاً رصيده إلى 34 نقطة بعد فوزه في 11 مباراة من أصل 12. وحده التعادل السلبي على أرض كولومبيا الشهر الماضي شكّل ثغرة في مشواره الرائع ضمن التصفيات.

قال باكيتا (24 عاماً) لاعب ليون الفرنسي بعد تسجيل هدف الفوز "أعتقد ان الهدف جاء ثمرة العمل بعد البناء من الخلف. يجب أن نواصل في التركيز على كل مباراة".

ويتأهل أربعة منتخبات من المجموعة الأميركية الجنوبية الموحدة مباشرة إلى كأس العالم.

وبات الفارق بين البرازيل وكل من تشيلي وكولومبيا والأوروغواي 18 نقطة قبل خمس جولات على النهاية، علماً ان البرازيل لعبت مباراة أقل بعد توقف مواجهتها مع ضيفتها الأرجنتين.