بعد نتائج مخيبة.. 5 وجهات محتملة لرونالدو بعيدا عن اليونايتد

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كشفت تقارير إعلامية أنه من غير المستبعد أن يطلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد، في حال تواصلت النتائج السلبية لـ"الشياطين الحمر".

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن رونالدو لم يعد لفريق "الشياطين الحمر" للعب في الدوري الأوروبي، أو المعاناة من سلسلة من النتائج السلبية تحت قيادة المدرب سولشاير.

وأضافت: "لذلك، فليس من المستبعد أن يطلب رونالدو الرحيل في نهاية الموسم الحالي، في حال استمر الفريق في حصد نتائج مخيبة للآمال".

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن خمس وجهات محتملة لرونالدو إذا قرر مغادرة اليونايتد في فترة الانتقالات الصيفية 2022.

باريس سان جرمان

مع انتهاء عقد كيليان مبابي في يونيو، واهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع الدولي الفرنسي، يبدو رونالدو مرشحا جيدا لملء فراغ مهاجم باريس سان جرمان.

وإذا وقع رونالدو مع النادي الباريسي، سيتحقق حلم جماهير كرة القدم حول العالم برؤية "الدون" وليونيل ميسي في فريق واحد.

ريال مدريد

رحل رونالدو عن صفوف ريال مدريد الإسباني في 2018 لينضم إلى يوفنتوس الإيطالي.

وتحدثت تقارير بأن "الدون" كان راغبا في العودة للـ"مرينغي" الصيف الماضي، مشيرة إلى محافظة الدولي البرتغالي على علاقات جيدة مع الفريق الإسباني.

سبورتينغ لشبونة

سبق أن ألمح مهاجم مانشستر يونايتد إلى تقاعد محتمل في نادي طفولته سبورتينغ لشبونة، والذي كان قريبا من ضمه في عام 2003، ما يجعل الفريق الوجهة مرشحة بقوة إن فكر "صاروخ ماديرا" بالاعتزال.

إنتر ميامي

في عام 2020، أعرب مالك "إنتر ميامي" ديفيد بيكهام عن رغبته في جلب نجوم مثل ميسي ورونالدو لتعزيز الاسم التجاري للنادي، وهو ما قد يجعل ضمن خيارات "الدون".

برشلونة

لا يمكن استبعاد مثل هذا الاحتمال في عالم كرة القدم، وخصوصا وأن مدير برشلونة السابق توني فريسكا، كان قد صرّح بأن الوقت مناسب لإعادة رونالدو إلى "الليغا" الإسبانية.