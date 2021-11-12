نجم إفريقي سابق يرشح صلاح للكرة الذهبية

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رشح نجم منتخب زامبيا السابق لكرة القدم، كالوشا بواليا، الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، للحصول على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، في العام الجاري.

وقال بواليا عبر قناة "أون تايم سبورتس"، إن محمد صلاح هو الأفضل في العالم حاليا، لما يقدمه من مستويات فنية وبدنية مميزة.

وأضاف: "طريقة صلاح وأهدافه المميزة وتأثيره مع ليفربول، كلها أمور ترشحه ليكون على قمة اللاعبين في العالم ويتوج بهذه الجائزة".

وتابع: "صلاح يعيش حالة من التناغم مع مدربه يورغن كلوب، وأيضا مع زملائه وخاصة ساديو ماني".

وأكد بواليا أن منتخب مصر مرشح بقوة للتأهل إلى كأس العالم 2022، موضحا أن "الفراعنة" منتخب مميز ولديه نجم كبير بقيمة صلاح، بخلاف وجود مدرب مخضرم بتاريخ كارلوس كيروش.

كما أشار بواليا إلى وجود العديد من المنتخبات القوية والمميزة، وعلى رأسها السنغال والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا وغانا.