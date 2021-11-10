living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا لو ثبتت إدانته؟ رئيس الاتحاد الفرنسي يقرر مصير بنزيمة

10
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قبل أيام من صدور الحكم، أعلن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت، أن المهاجم الدولي كريم بنزيمة لن يقصى من المنتخب حتى لو ثبتت إدانته بقضية الشريط الجنسي.
 
وفي مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" نشرت الأربعاء، قال لو غريت إن "أي قرار بشأن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم إلى صفوف المنتخب الوطني هو بيد المدرب ديدييه ديشامب وحده".
 
واستبعد نجم ريال مدريد الإسباني من منتحب "الديوك" قرابة 5 سنوات، بسبب اتهامه بالتورط في محاولة ابتزاز لزميله السابق ماتيو فالبوينا بشريط جنسي، قبل استدعائه في مايو الماضي إلى المنتخب.
 
وسيصدر الحكم في هذه القضية في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.
 
قال لو غريت: "سيكون المدرب الشخص الوحيد الذي يختار اللاعبين ولن يتم استبعاد بنزيمة في حال إصدار حكم يدينه. الأمر متعلق بديدييه لاتخاذ القرارات المتعلقة بالرياضة".
 
ومن المتوقع أن يشارك بنزيمة مع منتخب بلاده ضد كازاخستان في باريس، السبت، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
 
وطالبت النيابة العامة في فرساي الشهر الماضي بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ ضد بنزيمة، فيما اعتبر محاموه أن الادعاء فشل في تقديم أدلة لإدانة النجم بالتواطؤ في الابتزاز.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout