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المرة السادسة.. وقف مدحت شلبي عن "التعليق" بمصر

10
NOVEMBER
2021
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قررت نقابة الإعلاميين المصرية وقف الإعلامي مدحت شلبي عن التعليق الرياضي دخل مصر حتى نهاية العام الجاري بسبب ما وصفته بالتجاوزات التي ارتكبها خلال تعليقه على مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك.
 
وأصدر نقيب الإعلاميين المصريين طارق سعدة قرارا برقم 23 لسنة 2021 "بإيقاف مدحت هلال محمد شلبي مقدم برنامج ومعلق رياضي عن التعليق على أي مباريات على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل جمهورية مصر العربية حتى نهاية عام 2021 وذلك لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني".
 
جاء القرار بعدما مثل شلبي مساء الثلاثاء أمام لجنة التحقيق في مقر نقابة الإعلاميين.
 
وتضمنت حيثيات القرار أن "مدحت شلبي خالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، في باب المبادئ العامة الفقرات أرقام 2و4و9 ".
 
إذ تنص الفقرة رقم 2 على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة، وتنص الفقرة رقم 4 على تأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي، والفقرة رقم 9 تنص على احترام الإعلامي لحقوق الجماهير مستمعين ومشاهدين".
 
كما تضمنت الحيثيات كذلك أنه باب الواجبات فإن شلبي "خالف الفقرتين 2 و6، إذ تنص الفقرة رقم 2 على الالتزام بالموضوعية في التناول، والتوازن في عرض وجهات النظر، وعدم تغليب المصالح الخاصة علي الاعتبارات المهنية والوطنية، وتنص الفقرة رقم 6 على الالتزام بعدم استخدام ألفاظ وعبارات أو صور تنافي الآداب العامة والقيم المجتمعية".
 
وأكد نقيب الإعلاميين أنه يجب على جميع المعلقين الرياضيين الالتزام بالمهنية والحيادية ونبذ التعصب والإعلاء من القيم التنافسية القويمة التي تربينا عليها جميعاً.
 
وقال سعدة في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إن هذا القرار جاء بعد تحقيقات وفحص دقيق وليس له علاقة بميول كروية، وأن الرياضيين وخاصة المعلقين يجب أن يكونوا قدوة في نشر التسامح بين الجماهير وإعلاء القيم الرياضية وقيم الإعلام المسئول الذي ينبذ التعصب ويحاربه.
 
يذكر أن مجلس نقابة الإعلاميين كان قد قرر الأحد الماضي "استدعاء المعلق الرياضي مدحت شلبي للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلي في الأسبوع الثالث للدوري الممتاز" والتي فاز فيها الأحمر على الأبيض بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.
 
وأوضحت نقابة الإعلاميين أن هذا القرار جاء "بعد تفريغ التعليق على المباراة من قبل المرصد الإعلامي التابع للنقابة ومن ما هو مقدم من شكاوى ضد شلبي في هذا الصدد".
 
وقال مصدر في مجلس نقابة الإعلاميين لموقع "سكاي نيوز عربية" في وقت سابق إن الفحص وجد أن المعلق قال بعض الألفاظ التي تحتوي على تلميحات مسيئة وليست بريئة على الإطلاق منها "معلول حط الزغلول، وأكل الزبون" وغيرها مما يثير حفيظة الجماهير ولا يحقق الهدف المنشود من الرياضة وهو نشر التسامح.
 
وكان مدحت شلبي قد تعرض للإيقاف عن الظهور الإعلامي أو التعليق الرياضي لأكثر من مرة بسبب مصطلحات يقولها خلال التعليق على المباريات كان آخرها في أغسطس الماضي حينما قررت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس وقفه على التعليق لمدة أسبوع بعدما أساء لجماهير انتقدوا مباراة بين الإسماعيلي والأهلي ووصفهم بالبلهاء.
 
وفي سبتمبر 2018 قرر المجلس الأعلى للإعلام في مصر وقف برنامج مساء بيراميدز الذي كان شلبي يقدمه على قناة بيراميدز بسبب مخالفات إعلامية شابت حلقات البرنامج وفقا لبيان من المجلس وقتها، وكان الإيقاف لمدة أسبوعين مع التحقيق في نقابة الإعلاميين.
 
وفي أبريل 2019 أوصت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي في مصر بوقف شلبي من التعليق على المباريات لنهاية الموسم الكروي بسبب تلفظه بألفاظ لا تليق بمعلق كبير مثله ضد نادي الزمالك، حسب تأكيد اللجنة، حينما كان يعلق على مباراة لبيراميدز والزمالك.
 
وفي أغسطس 2020 أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر تقريرا قال فيه إنه رصد مخالفات كثيرة في تعليق شلبي على مباراة القمة رقم 120 بين الأهلي والزمالك وأوصى بالتحقيق معه في نقابة الإعلاميين.
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