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فاز النادي اللبناني للسيارات والسياحة على نادي اليرزه كاونتري كلوب(3-1) ضمن سلسلة لقاءات ودية بالتنس لفئتي الفردي والزوجي جرت بين لاعبين مخضرمين من الناديين على الملعب الأول التابع للنادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك.

مثّل الفريق الفائز:سيرج زوين،ناصيف معلولي،سيرج ابي شديد وألان دبس.

مثّل الفريق الخاسر:موسى فاخوري،اميل تشيكافي،زياد القادري،ماريو غصن، جوني حرب وروبير جريديني.

وأوضح سيرج زوين،نائب رئيس الاتحاد اللبناني للتنس ورئيس لجنة الرياضة في النادي المضيف وهو احد أبرز اللاعبين الذين مروا في تاريخ التنس اللبناني، ان اللقاءات كانت مثيرة وأن النادي اللبناني للسيارات والسياحة سيشهد المزيد من اللقاءات المماثلة مع عدد من الأندية في المستقبل".