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تصرف كوتينيو يثير غضب لاعبي برشلونة

9
NOVEMBER
2021
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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الثلاثاء، أن لاعبي برشلونة مستاؤون من تصرف زميلهم فيليبي كوتينيو، الذي رفض المشاركة في مباراة سيلتا فيغو الأخيرة بدلا من المصاب أنسو فاتي.
 
وأصيب فاتي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ليطلب المدرب المؤقت لـ"البارسا"، سيرجي بارخوان، من كوتينيو التحرك للإحماء، لكن المفاجأة كانت في الطريقة التي تصرف بها اللاعب البرازيلي.
 
 
والتقطت الكاميرات كوتينيو وهو يتحرك من على مقاعد البدلاء ببطء شديد وكأنه لا يريد أن يلعب، مما تسبب في النهاية بإقحام بالدي بدلا من فاتي وليس البرازيلي.
 
وعند سؤال بارخوان بعد المباراة عما حدث، حاول الهروب من الإجابة واكتفى بقول "لم ألاحظ أيا من ذلك، أركز على الملعب وليس أولئك الذين يقومون بالإحماء".
 
ولكن صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أكدت أن عددا من لاعبي برشلونة الكبار، وبخوا كوتينيو على تصرفه عقب المباراة.
 
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي يحذر فيها اللاعبون الكبار في برشلونة كوتينيو من تصرفاته.
 
تجدر الإشارة إلى أن مباراة سيلتا فيغو كانت الأخيرة لبارخوان على رأس الإدارة الفنية لبرشلونة، حيث سيترك منصبه لتشافي هيرنانديز.
روسيا اليوم
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