الاتحاد المصري يعاقب الأهلي والزمالك بسبب "القمة" الأخيرة

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عاقبت إدارة المسابقات المصرية التابعة لرابطة الأندية المحترفة، كلا من فريقي الأهلي والزمالك، بسبب أحداث "مباراة القمة" الأخيرة، التي أُقيمت في الخامس من نوفمبر الجاري.

وبحسب بيان الرابطة، فإنه تقرر تغريم الأهلي مبلغ 50 ألف جنيه، بسبب النزول الجماعي للجهاز الفني واللاعبين البدلاء إلى أرض الملعب عقب تسجيل كل هدف.

كما غرمت الرابطة، الزمالك بنفس القيمة المالية وللسبب ذاته، بينما تقرر توقيع غرامة إضافية على القلعة البيضاء قيمتها 20 ألف جنيه، بسبب عدم حضور المدير الفني للفريق، باتريس كارتيرون، للمؤتمر الصحفي بعد المواجهة.

ونجح الأهلي في الفوز على الزمالك، بـ5 أهداف مقابل 3 للزمالك، في مباراة وصفها مراقبون بـ"المجنونة"، والتي ذكّرت جماهير المارد الأحمر بمباراة الـ 6-1 الشهيرة.

وكان طعم الفوز على الغريم التقليدي مزدوجا بالنسبة للأهلي، إذ تربع على الصدارة بـ9 نقاط، وبفارق الأهداف أمام بيراميدز.

بينما تراجع الزمالك بهزيمته الأولى للموسم إلى المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف البنك الأهلي، ونقطة خلف غزل المحلة.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 16 عن طريق المالي أليو ديانغ، ثم سرعان ما أحرز التونسي علي معلول الهدف الثاني (20 من ركلة جزاء)، ومحمد شريف الثالث (25).

وحاول الزمالك العودة للمباراة وقلص الفارق بواسطة مصطفى فتحي (50)، لكن الأهلي سجل الهدف الرابع عبر ديانغ (52) والخامس بواسطة معلول من ركلة جزاء ثانية (65)، قبل أن ينتفض الزمالك متأخرا بهدفي أحمد سيد زيزو (80 من ركلة جزاء) والمغربي أشرف بن شرقي (90).