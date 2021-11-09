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لأول مرة في مصر.. افتتاح "جيم" في الهواء الطلق

9
NOVEMBER
2021
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في مطلع هذا الأسبوع كانت مدينة العبور على موعد مع حدث يعد الأول من نوعه في مصر حيث أعلن عن الافتتاح التجريبي لأول "جيم مفتوح"، وكذلك ممشى وتراك الدراجات في منطقة "البفر زون" الفاصلة بين الحي التاسع والمحور الرئيسي للمدينة.
 
ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية التشجيع على ممارسة الرياضة وإيجاد أماكن الخدمة العامة لجموع المواطنين.
 
وتقع مدينة العبور على بعد نحو 30 كيلومترا من جهة الشرق عن قلب العاصمة المصرية القاهرة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.
 
وتلقب مدينة العبور بعروس المدينة الجديدة وهي إحدى مدن الجيل الثاني من المدن الجديدة التي بدأت في الظهور في مصر مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
 
ووفقا لتصريحات رئيس جهاز مدينة العبور عبد الرؤوف الغيطي لـ"سكاي نيوز عربية" يبلغ طول تراك الدراجات 4 كيلومترات بعرض 4 أمتار وهو مزود بمظلات حديثة تم إنشاؤها باستخدام مواد سهلة الفك والتركيب ومستدامة لتتحمل تأثيرات العوامل الجوية، ولحماية مرتادي الممشى وذويهم من أشعة الشمس والعوامل الجوية المختلفة، كما تم تزويد الممشى بأماكن جلوس فضلا عن شبكة إنارة لكامل الممشى لسهولة استخدامه، ولزيادة عوامل الأمان.
 
وأضاف الغيطي أن "الجيم المفتوح" يقع على مساحة ألف متر مربع ويعد أول جيم مفتوح متكامل يتم إنشاؤه في مصر ويضم 34 لعبة مختلفة هذا إلى جانب أجهزة اللياقة البدنية الحديثة متعددة الاستخدامات، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة والمعدات مجهزة للعمل في الظروف الجوية المختلفة، وتم تنفيذ مظلة لحماية مستخدمي الأجهزة من أشعة الشمس، كما تم تزويد الجيم بشبكة إنارة لكامل المسطح لسهولة استخدام الأجهزة ليلاً، بجانب منظومة كاميرات مراقبة لرصد أي تجاوزات أو مخالفات.
 
ومن المقرر أن يفتح الجيم أبوابه أمام الجمهور يوميا من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساءً، حيث تم تخصيص الفترة الأولى من الرابعة وحتى السادسة للسيدات فيما تخصص المرحلة المسائية من السادسة وحتى العاشرة للرجال وتبلغ رسوم استخدام الجيم 5 جنيهات لليوم الواحد وهو مبلغ رمزي بهدف تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، بينما لا توجد رسوم على استخدام الممشى وتراك الدراجات بالطبع.
 
ويشير رئيس جهاز مدينة العبور إلى أن افتتاح الجيم والممشى سيكون بداية لسلسلة من الفعاليات الرياضية، التي ستستضيفها المدينة في المرحلة المقبلة فضلا عن تنظيم سباقات وماراثون دوري لسكان المدينة من مختلف الأعمار.
 
وقد لاقى افتتاح الجيم والممشى وتراك الدراجات ترحيبا واسعا من سكان المدينة الذين أعربوا عن سعادتهم بأن تولي الأجهزة التنفيذية اهتمامها بتوفير أماكن خدمة عامة للممارسة الرياضة برسوم رمزية.
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