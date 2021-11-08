دوياتلون: الناشئة ميا صهيون أولى في ابو ظبي

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افاد الاتحاد اللبناني للترياتلون ان ميا صهيون(مولودة في العام 2010 وتنتمي الى أكاديمية "بروفيت" في لبنان) أحرزت المركز الأول في فئتها العمرية(10-11 سنة) في مسابقة الـ"دوياتلون"( مؤلفة من دراجات هوائية وركض) التي اقيمت في أبو ظبي(الامارات العربية المتحدة) على هامش جولة ابو ظبي للرجال والسيدات في الترياتلون ضمن السلسلة العالمية لبطولة العالم.وسجّلت صهيون رقماً ومقداره 14 دقيقة و50 ثانية لتحرز المركز الأول في فئتها العمرية وبجدارة ولتحتل وصيفتها زينب علي(جزر القمر) المركز الثاني بفارق 13 ثانية عن اللبنانية صهيون.

وسبق لصهيون ان احرزت لقب بطولة لبنان في الترياتلون في فئتها العمرية والتي أقيمت في تشرين الأول الفائت مع العلم انها تمارس هذه الرياضة المؤلفة من عدد من الالعاب منذ ثلاث سنوات.